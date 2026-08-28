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    S&P Қазақстанның Даму банкінің рейтингін көтерді

    АСТАНА. KAZINFORM — S&P Global Ratings халықаралық рейтинг агенттігі «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қорының ұзақ мерзімді кредиттік рейтингін «BBB-»-тен «BBB»-ке, ал қысқа мерзімді рейтингін «A-3»-тен «A-2»-ге көтерді.

    S&P Қазақстанның Даму банкінің рейтингін көтерді
    Фото: Қазақстанның Даму банкі

    Рейтинг бойынша болжам — «Тұрақты».

    Қордың Қазақстанның ұлттық шкаласы бойынша рейтингі «kzAAA» деңгейінде сақталды.

    Рейтингтің көтерілуі Қазақстанның егемен кредиттік рейтингтерінің «BBB-/A-3»-тен «BBB/A-2»-ге дейін жоғарылауынан кейін болды.

    — S&P «Даму» қорын «Бәйтерек» холдингі компаниялары тобының негізгі ұйымдарының бірі ретінде бағалап, Қордың шағын және орта бизнесті дамытуға бағытталған стратегиялық бастамаларды іске асырудағы маңызды рөлін атап өтеді, — делінген хабарламада.

    Агенттіктің жаңа бағалауы «Даму» қорының серіктес банктер алдындағы сенімді кепілгер ретіндегі ұстанымын күшейтеді. Бұл өз кезегінде кепілзаты жеткіліксіз кәсіпкерлердің жобаларын қаржыландыруға мүмкіндік беретін 1 және 2-Кепілдік қорларын одан әрі дамытуға ықпал етеді.

    Еске салайық, бұған дейін Қазақстанның кредиттік рейтингі 10 жылда алғаш рет «BBB» деңгейіне көтерілгенін хабарлаған едік.

    Кредит Экономика Рейтинг Қазақстанның Даму Банкі
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Авторлар