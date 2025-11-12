KZ
    22:25, 12 Қараша 2025 | GMT +5

    Сподаренко Ислам ынтымақтастығы ойындарының алтын жүлдесіне қол жеткізді

    АСТАНА. KAZINFORM — Жүзуден Қазақстан әйелдер құрамасының өкілі Софья Сподаренко Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарында топ жарды, деп хабарлайды Ұлттық олимпиада комитетінің баспасөз қызметі.

    жүзу
    Фото: ҰОК

    Қазақстандық суда жүзуші 100 метрге баттерфляй әдісімен жүзуде үздік шықты.

    Ол қашықтықты 1:01.66 уақытта жүзіп өтті.

    Түркия өкілі Дефне Таниг екінші орынға ие болды — 1:02.05.

    Ал оның отандасы Сехер Кая үздік үштікті түйіндеді — 1:02.42. 

    Осыдан бұрын каратэден Қазақстан құрамасының өкілі Дайяна Даренская Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарының қола жүлдегері атанғаны белгілі болды.

    Қазақстандық зілтемірші Любовь Ковальчук Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарында күміс медаль иеленсе, Артем Антропов қола жүлде еншіледі.

