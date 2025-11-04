Спорт министрі халық арасында танымал спорт түрлерін атады
АСТАНА. KAZINFORM — Елімізде 8,4 млн адам спортпен жүйелі түрде айналысад.ы Бұл туралы Үкімет отырысында Спорт және туризм министрі Ербол Мырзабосынов айтты.
- Бұқаралық спортты дамыту – Қазақстанның спорт саясатының басты бағыты. Халық арасында спортты насихаттау – салауатты ұлттың негізі. Бүгінде 8,4 млн адам жүйелі түрде спортпен шұғылданады. Бұл – халықтың 41,4 пайызы. Мақсат – бұл көрсеткішті 2029 жылға қарай 50 пайызға жеткізу. Өңірлер бойынша ең жоғары қамту Атырау, Қостанай, облыстарында және Шымкент қаласында. Халық арасында ең танымал спорт түрлері – футбол, волейбол, баскетбол, сондай-ақ марафондар мен жаппай жүгіру жарыстары. Елімізде жыл сайын 25 мыңнан астам бұқаралық спорттық іс-шара өтеді, - деді министр.
Оның айтуынша, балалар мен жасөспірімдер спортына ерекше назар аударылады. Мектептерде 53 мыңнан астам спорт секциясы жұмыс істейді, онда 1,4 млн бала қатысады. 486 мыңнан астам оқушы мектеп және мектептен тыс мекемелердегі 3 600 секцияда жаттығады.
912 балалар мен жасөспірімдер клубтарында 298 мың бала спортпен айналысады.
- Елімізде 406 мың спортшыны қамтитын 521 спорт мектебі жұмыс істейді. 14 облыстық және 5 республикалық мектеп-интернат-колледжде 6 500 оқушы оқиды. Биыл мемлекеттік спорттық тапсырыспен 240 мың бала 7 мыңнан астам тегін секцияға қатысуда. Бұл мақсатқа жергілікті бюджеттен 50 млрд теңге бөлінді. 2025 жылғы 1 маусымнан бастап мәдениет, оқу-ағарту және цифрландыру министрліктерімен бірге бірыңғай ваучер пилоттық жоба іске қосылды. Бұл механизм спорт, шығармашылық және қосымша білім беру салаларын біріктіреді және мемлекеттік пен жеке ұйымдарды бірыңғай цифрлық жүйеге қосады, - деді Ербол Мырзабосынов.
Оның дерегінше. еліміздің өңірлерінде 14 жаңа стадион салу қажет.