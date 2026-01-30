Степногорск қаласының әкімі жауапкершілікке тартылды
АСТАНА. KAZINFORM – Степногорск қаласының прокуратурасы жүргізген тексеру барысында қабылданған шаралардың нәтижесінде қала тұрғындарының 8 мыңнан астамының құқықтары қорғалды, оларға тұтынылған жылу энергиясы үшін төлем заңсыз есептелген.
41 көппәтерлі тұрғын үйде жылу энергиясы үшін төлем нақты есепке алу аспаптарының көрсеткіштері бойынша емес, белгіленген нормативтер негізінде есептелгені, соның салдарынан тұтынушылар үшін төлемдердің негізсіз ұлғайғаны анықталды.
Аталған фактілер жылумен жабдықтаушы ұйым тарапынан «Жылу энергетикасы туралы» заң талаптарының бұзылғанын, сондай-ақ жергілікті атқарушы органның жылыту маусымына дайындықты қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік бақылауды тиісінше жүзеге асырмағанын көрсетеді.
Прокурорлық қадағалау актісі бойынша қаладағы 8 мыңнан астам тұрғынға жылу энергиясы үшін төлем қайта есептеліп, оның жалпы сомасы 8,1 млн теңге болды.
Жол берілген заң бұзу үшін қала әкімі тәртіптік жауапкершілікке тартылды.
Заңдылықты қамтамасыз ету және азаматтардың құқықтарын қорғау жөніндегі одан әрі қабылданатын шаралар Степногорск қаласының прокуратурасының бақылауында.
Айта кетелік Степногорскіде заңсыз алтын өндірген топ ұсталды.