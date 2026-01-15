Студенттер мен оқытушылардың академиялық мүмкіндіктері кеңейеді — Сенат
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Сенаттың жалпы отырысында «Жоғары білім беру саласындағы біліктілікті тану туралы Азия-Тынық мұхиты өңірлік конвенциясын ратификациялау туралы» Заңы мақұлданды.
— 2011 жылғы 26 қарашада Токиода қол қойылған Конвенция Азия-Тынық мұхиты аймағында жоғары білім саласындағы біліктілікті тану саласындағы ынтымақтастықты орнатуға бағытталған. ЮНЕСКО аясында әзірленген бұл Конвенцияда дипломдар, академиялық дәрежелерді тану рәсімін жеңілдету, оларды бағалауда ашықтық пен әділеттілікті қамтамасыз ету, сондай-ақ өңір елдері арасындағы академиялық және кәсіби ұтқырлықты кеңейту мақсат етілген. Токио конвенциясына Ауғанстан, Армения, Аустралия, Қытай, Фиджи, Жапония, Моңғолия, Жаңа Зеландия, Корея Республикасы, Ресей және Түркия сияқты он екі мемлекет кіреді, — деді сенатор Әсем Рахметова.
Заң ережелері бойынша Конвенцияны ратификациялау оған мүше елдердің жоғары білімге қатысты біліктілікті тану жөніндегі ұлттық ақпараттық орталықтарының аймақтық желісіне (APNNIC) кіруді көздейді.
Бұл ортақ желі арқылы шетелдік дипломдардың түпнұсқалығын растау, жоғары білім беру жүйесінің сапасы мен жұмыс істеуін қамтамасыз ету, сондай-ақ оларды тану рәсімі үшін қажет мәліметтерді қамтамасыз ету мәселелері бойынша жедел ақпарат алмасуға жағдай жасалған.
— Конвенцияға қосылу азаматтарымыздың дипломдары мен біліктілігін Азия-Тынық мұхиты өңірі елдерінде танытуға, студенттер мен оқытушылардың академиялық мобильдік мүмкіндіктерін жеңілдетуге, ұлттық білім жүйесінің тартымдылығын арттыруға, азаматтардың шетелде кәсібі бойынша жұмысқа орналасуына мүмкіндік береді. Конвенцияны ратификациялау кезінде Қазақстан Республикасы бейресми оқу үлгілері арқылы алынған біліктіліктер мен ішінара оқу курстарын тануға қатысты 4-баптың 7-тармағына, 5-баптың 1,2 тармақтарына, 6-баптың 3-тармағына, 8-баптың 4-тармағына ескертпе жасайды. Токио конвенциясына қосылу Қазақстан мен бүкіл Орталық Азиядағы білім беруді дамыту жолындағы маңызды қадам. Заңның қабылдануы теріс саяси, құқықтық, қаржы-экономикалық және өзге де салдарларға алып келмейді, — деді депутат.
Еске салсақ, жоғары білім беру саласындағы біліктілікті тану туралы Азия-Тынық мұхиты өңірлік конвенциясын Мәжіліс былтыр қараша айында қабылдаған болатын.