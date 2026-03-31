Студенттер шәкіртақысы көтеріле ме
АСТАНА. KAZINFORM – Ғылым және жоғары білім министрлігі студенттердің шәкіртақысын жыл сайын көтеру мүмкіндігін пысықтайды. Бұл туралы министр Саясат Нұрбек айтты.
- Соңғы 5 жылда шәкіртақыны жыл сайын 20-25 пайызға кезең-кезеңмен көтердік. Қазір міне 100 пайызға артып отыр. 2025 жылы біз бұл бағдарламаны аяқтадық. Енді Үкіметпен шәкіртақы мөлшерін жыл сайын арттыру үшін бағдарламаны қайта жаңғыырту мүмкіндігін пысықтаймыз, - деді министр Үкімет отырысынан кейінгі брифингте.
Саясат Нұрбектің айтуынша, докторанттардың шәкіртақысы жақсы көтерілді. Бүгінде олар ай сайын шамамен 254 мың теңге шәкіратқы алады. Оның мөлшерін алдағы уақытта да кезең-кезеңмен көтеру жоспарланған.
Министр қосылған құн салығының артуына байланысты жоғары оқу орындарында білім алу құнының өзгеру мүмкіндігіне қатысты да пікір білдірді. Оның сөзіне қарағанда, мемлекеттік жоғары оқу орындарында оқу құны реттеледі және инфляцияны ескере отырып, 10 пайызға дейінгі шекте түзетуге рұқсат беріледі.
- Сондықтан биыл да тежеп, барлық жоғары оқу орнымен кеңесеміз әрі оқу ақысының күрт өсуіне жол бермейміз, - деді ол.
Бұған дейін Мәжіліс депутаты аграрлық мамандық студенттерінің шәкіртақысын көтеруді ұсынған еді.