    20:51, 09 Қазан 2025 | GMT +5

    Су спортынан Азия чемпионаты: Қазақстан ерлер құрамасы жартылай финалға өтті

    АСТАНА. KAZINFORM – Үндістанда су спорты түрлерінен Азия чемпионаты жалғасып жатыр.

    су добы
    Фото: Спортты дамыту дирекциясы

    Ерлер арасындағы су добы сайыстарының ширек финалдық ойындары аяқталды.

    Спортты дамыту дирекциясы мәліметінше, Қазақстан құрамасы Өзбекстан командасын 27:11 есебімен сенімді түрде жеңіп, жартылай финалға шықты.

    Енді отандастарымыз келесі ойынын ертең, Қытай құрамасына қарсы өткізеді.

    Айта кетейік, су добынан Қазақстан әйелдер құрамасы Азия біріншілігінің жартылай финалына өтті.

     

    Эльмира Оралбаева
