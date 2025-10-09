20:51, 09 Қазан 2025 | GMT +5
Су спортынан Азия чемпионаты: Қазақстан ерлер құрамасы жартылай финалға өтті
АСТАНА. KAZINFORM – Үндістанда су спорты түрлерінен Азия чемпионаты жалғасып жатыр.
Ерлер арасындағы су добы сайыстарының ширек финалдық ойындары аяқталды.
Спортты дамыту дирекциясы мәліметінше, Қазақстан құрамасы Өзбекстан командасын 27:11 есебімен сенімді түрде жеңіп, жартылай финалға шықты.
Енді отандастарымыз келесі ойынын ертең, Қытай құрамасына қарсы өткізеді.
Айта кетейік, су добынан Қазақстан әйелдер құрамасы Азия біріншілігінің жартылай финалына өтті.