Судан халқының үштен екі бөлігі гуманитарлық көмекке зәру - БҰҰ
АСТАНА.KAZINFORM - БҰҰ гуманитарлық агенттігінің басшысы елдегі жағдайды апатты деп бағалап, зардап шеккен аудандарға көмек жеткізу қиын екенін мәлімдеді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Судан халқының үштен екі бөлігінің жағдайы ауыр және гуманитарлық көмекке мұқтаж, деп хабарлады сәрсенбіде БҰҰ Гуманитарлық істер және көмекті үйлестіру басқармасының басшысы Том Флетчер.
Оның айтуынша, бейбіт тұрғындар үшін жағдай аса ауыр болып барады, ал армия мен Жедел әрекет ету күштері (ЖДК) арасындағы қақтығыс салдарынан көмек жеткізу мүмкіндігі шектеулі.
- Біздің қол жеткізу мүмкіндігіміз қақтығыстарға байланысты мүмкін болмай отыр, - деді Флетчер телефон арқылы берген сұхбатында.
Армия мен Жедел әрекет ету күштері арасындағы соғыс 2023 жылы Суданның бұрынғы президенті Омар әл-Башир биліктен кеткеннен кейін азаматтық басқаруға көшу әрекеттері орындалмай қалғаннан кейін басталды.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, қаза тапқандар саны 40 мыңнан асты, тағы 12 миллион адам үйін тастап кетуге мәжбүр болды.
Гуманитарлық ұйымдар нақты қаза тапқандар саны айтарлықтай көп болуы мүмкін деп санайды.
Халықаралық көші-қон ұйымының (ХКҰ) басшысы Эми Поуп Судандағы ресурстар таусылуға шақ қалғанын және тұрғындар аштықтан қырылып қалудың аз-ақ алдында тұрғанын мәлімдеді.
- Халық жоқтықтан шаршады, аштық деңгейі өте жоғары, - деді ол Associated Press агенттігіне.
Дарфур аймағындағы қоныс аударудың жаңа толқыны дағдарыс деңгейін ушықтырды. Лагерьлер қазірдің өзінде толып кеткен, ал азық-түлік пен медициналық құралдар азайып барады деп хабарланды.
Thousands have fled escalating violence in El Fasher, Sudan.— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) November 12, 2025
Many families arrive in Tawila sick, malnourished and deeply traumatized.
UNHCR is on the ground, providing life-saving support—but humanitarian access must be guaranteed. pic.twitter.com/iP2s6UpYVG
ХКҰ бағалауы бойынша, қараша айының басынан бері RRF күштері 18 айлық қоршаудан кейін билікті басып алған әл-Фашер қаласынан және көршілес аудандардан шамамен 82 000 адам қашып кеткен.
Сонымен қатар, Судан үш айлық гуманитарлық атысты тоқтатуды және одан кейін тоғыз айлық саяси процесті ұсынған АҚШ бастаған төрттікпен келіссөздерге ресми түрде қатыспайтынын мәлімдеді.
Суданның сыртқы істер министрі Мохиддин Салем өз елінің серіктестерімен, соның ішінде Суданды бөлуге бағытталған кез келген әрекетке қарсы Мысырмен тікелей диалог жүргізіп жатқанын атап өтті.
Өз кезегінде, Жедел әрекет ету күштері бұған дейін атысты тоқтату жоспарын қабылдауға дайын екенін білдірген, алайда армия бейбіт тұрғындар тұратын аймақтардан олар шыққан жағдайда ғана қару-жарағын тапсыруға келісетінін мәлімдеген. БҰҰ өкілдері гуманитарлық миссияларға кепілдігін іздеп, екі тараппен де байланыстарын жалғастырып жатқанын растады.
ДДҰ бұған дейін де Суданды ашаршылық жайлағанын айтып, дабыл қаққан болатын.