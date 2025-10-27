Судандағы көтерілісші топ елдегі маңызды қаланы басып алғанын мәлімдеді
АСТАНА. KAZINFORM — Судандағы Жедел қолдау күштері (RSF) атты қарулы құрылым Батыс Судандағы Эль-Фашер қаласын бақылауына алғанын хабарлады, бұл азаматтық соғыста маңызды бетбұрыс ретінде қарастырылып отыр, деп хабарлайды ВВС.
Әлеуметтік желілерде жарияланған мәлімдемесінде көтерілісші топ Эль-Фашерді «жалақыға жұмыс істеген жауынгерлер мен террористік армиямен байланысы бар еріктілер қолынан босатты» деп хабарлаған.
Бұл Судан армиясына ауыр соққы болады, себебі Эль-Фашер — Дарфур аймағындағы олардың соңғы қалдық плацдары және RSF осы аймақты бақылап отыр. Әзірге армия бұл жағдайға ешқандай түсініктеме берген жоқ.
Бұл оқиға 6-шы армия дивизиясының штабы басып алынғанын хабарлағаннан кейін болды. Көтерілісшілер «үлкен әскери техниканы жойып, әскери құрал-жабдықтарды қолға түсірдік» деп мәлімдеді.
BBC Verify әлеуметтік желілерде таралған видеолардың шынайылығын растады, онда RSF жауынгерлері әскери базаға барған сәттер көрсетілген.
Армияны қолдайтын жергілікті Халықтық қарсылық жасаушылары RSF-ті «медиа арқылы жалған мәлімет науқанын жүргізіп, күштердің моральдық рухын төмендету» әрекеті үшін айыптады.
СБФ күштері соңғы 18 ай бойы Эль-Фашерді қоршауда ұстады, армияның позицияларын және бейбіт тұрғындарды жиі бомбалаумен қауіп төндіріп отырды. Есептеулерге сүйенсек, шамамен 300 000 адам соғыс әрекеттерінің құрсауында қалған.
Айта кетейік, Суданның батысындағы босқындар лагерінде соңғы 40 күнде аштық пен аурудан 95 адам көз жұмды.
Ал наурызда Гаити бандысының басшысы премьер-министр отставкаға кетпесе, азаматтық соғыс болатынын ескерткен.