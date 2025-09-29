Суданның батысындағы босқындар лагерінде соңғы 40 күнде аштық пен аурудан 95 адам көз жұмды
АСТАНА. KAZINFORM — Суданның батысындағы Эль-Фаширдегі Абу-Шук босқындар лагерінде соңғы 40 күнде аштық пен аурудан кемінде 95 адам қаза болды. Бұл туралы жексенбі күні еріктілер тобы хабарлады деп жазды, Синьхуа агенттігі.
Абу-Шук лагерінің шұғыл көмек бөлімі жариялаған мәлімдемеде 5 жасқа дейінгі 73 бала мен 22 қарт адам аштық пен аурудан қайтыс болғаны айтылған.
— Эль-Фаширдегі қауіпсіздік және гуманитарлық жағдай әлі де қиын болып отыр, тұрғындар азық-түлік, су және медициналық көмекке зәру, әсіресе гуманитарлық көмек пен негізгі қызметтерге қол жеткізе алмайтын босқындар қатты зардап шегіп отыр, — делінген мәлімдемеде.
Еріктілер тобы қашып құтылған азаматтар үшін қауіпсіз дәліздер құруға халықаралық ұйымдарды шақырып, қауіпсіздік жағдайының нашарлығына байланысты қаланың әр жерінде жерленбеген денелердің бар екенін ескерткен.
Эль-Фаширдегі қарсылық үйлестіру комитеті, тағы бір еріктілер тобы адам өлімі туралы мәлімдеп, гуманитарлық жағдайдың күрт нашарлағанын хабарлады. Олар оқтың үздіксіз атылуын, негізгі қызметтердің тоқтатылуын және қаржыландырудың жетіспеуі мен бағалардың өсуіне байланысты көптеген қайырымдылық асханалардың жабылғанын атап өтті.
Айта кетейік, бұған дейін ДДҰ Судандағы балалар үшін ашаршылық қатері туралы ескерткен еді.