    04:50, 10 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Суданда әскери ұшақ құлап, экипаждың барлық мүшесі қаза тапты

    АСТАНА. KAZINFORM — Суданда Ил-76 әскери жүк ұшағы құлап, экипаждың барлық мүшесі қаза тапты, деп хабарлайды ТАСС агенттігі.

    Судан, әуе апаты, ұшақ құлады
    Фото: РИА Новости

    «Ил-76 ұшағы техникалық ақау пайда болғаннан кейін Қызыл теңіз жағасындағы Порт-Судан қаласындағы «Осман Дигна» авиабазасына қонуға талпынған кезде құлады», делінген хабарламада.

    Дереккөз сондай-ақ экипаждың барлық мүшесі қаза тапқанын нақтылағанымен ұшақ бортында болғандардың нақты санын келтірмеген.

    Айта кетейік, АҚШ әуе күштерінің F-16 жойғыш ұшағы Калифорния штатының Сан-Бернардино округінде апатқа ұшырағанын хабарлағанбыз.

