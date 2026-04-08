KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    15:55, 08 Сәуір 2026 | GMT +5

    Судьяларды іріктеуге арналған ақпараттық жүйе құрылды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанда судьяларды іріктеуге арналған ақпараттық жүйе құрылды. Бұл туралы Орталық коммуникациялар қызметінде Жоғары Сот Кеңесінің мүшесі Жанат Оспанова мәлімдеді.

    суд, судья, сот
    Фото: Мұхтор Холдорбеков / Kazinform

    Оның айтуынша, 2026 жылы кадрлық үдерістерді толық цифрландыруға басымдық беріледі. Қазір бұл бағытта автоматтандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр.

    – Осы мақсатта «Вакансиялар», «Судьялар тізілімі» және «Соттар тізілімі» модульдерін қамтитын жүйе әзірленді. Ол кадрлық үдерістердің ашықтығын арттырып, мерзімдерді қысқартуға және шешім қабылдауда адами фактордың әсерін азайтуға мүмкіндік береді, – деді Жанат Оспанова.

    Жүйені 2026 жылғы шілдеде тәжірибелік пайдалануға енгізу жоспарланып отыр.

    Айта кетейік, бұған дейін судьяларды іріктеу емтиханын тапсыру мерзімі 1,5 жылдан 3 айға дейін қысқарғаны хабарланған болатын.

     

    Тегтер:
    Ақпараттық технологиялар Сот Заң және құқық Судья
    Венера Жоламанқызы
    Автор
