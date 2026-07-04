Сұңқар Сейдахмет пен Самир Дурсунов күрестен U20 Азия чемпионатының финалына шықты
АСТАНА. KAZINFORM — Таиландтың Паттайя қаласында күрес түрлерінен U20 жас санатындағы Азия чемпионаты жалғасып жатыр.
Бүгін, 4 шілдеде бозкілемге еркін күрес шеберлері шықты. Нәтижесінде екі отандасымыз алтын жүлде үшін күрессе, үш балуанымыз қола жүлдеге таласады.
70 келіге дейінгі салмақта Сұңқар Сейдахмет жартылай финалда жапониялық Рёсэй Сукэгаваны жеңді. Енді ол финалда үндістандық Сумит Кумар Лаксман Бхараскармен күреседі.
Сондай-ақ 97 келіге дейінгі салмақта Самир Дурсунов 1/2 финалда моңғолиялық Бат-Эрдэнэ Отгондойваадан басым түсті. Енді қазақстандық спортшы ақтық сында Қытай өкілі Ян Юаньчунмен белдеседі.
Ал Рамиль Расим 57 келіге дейінгі салмақта қола жүлде үшін өтетін белдесуде үндістандық Рохитпен күш сынасады.
65 келіге дейінгі салмақта Мұхамеджан Орынбасар өзбекстандық Санжарбек Анварбековпен қола жүлдені сарапқа салады.
79 келіге дейінгі салмақта Айбек Қалиахмет қола жүлде үшін өтетін белдесуде Амирбек Урдушевпен (Өзбекстан) кездеседі.
Айта кетелік Уимблдон турниріндегі сенсация: Елена Рыбакина төртінші айналымнан тыс қалды.