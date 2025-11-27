Табиғи жүннен жасалған бұйымдарды таңбалау ережесі жаңартылды
АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылғы 1 наурыздан бастап БСБ орнына Data Matrix форматында екі өлшемді штрих-кодты пайдалана отырып бірыңғай таңбалау енгізіледі. Бұл туралы Сауда және интеграция министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады.
Қазақстан тарапынан Премьер-министрдің орынбасары — Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин басқаратын 19 қарашада өткен ЕЭК Кеңесінің отырысында сәйкестендіру құралдарымен табиғи жүннен жасалған бұйымдарды таңбалау қағидалары жаңартылды.
Тері бұйымдарын таңбалау ЕАЭО-да 2015 жылдан бастап қолданылып келеді және бақылау сәйкестендіру белгілерін (БСБ) салу арқылы жүргізілді.
Жаңа тәртіпке сәйкес 2026 жылғы 1 наурыздан бастап БСБ орнына Data Matrix форматында екі өлшемді штрих-кодты пайдалана отырып бірыңғай таңбалау енгізіледі.
Жаңа ережелерге біртіндеп көшу үшін бұрын таңбаланған БСБ тауарлары 2027 жылдың 1 наурызына дейін айналымда бола алады деп көзделген.
Сонымен бірге, мүше мемлекеттер, егер мұндай бұйымдар ЕАЭО шеңберінде өткізілмесе, өз аумақтарында БСБ-мен белгіленген тауарлардың айналымына неғұрлым ұзақ мерзімдерді белгілей алады.
— Кеңес сонымен қатар қоқыс таситын машиналар мен жол техникаларына арналған қондырмалар шығаруды ұлғайту үшін жаңа өндірістік учаске құру үшін кооперативтік жобаға жеңілдетілген қаржыландыру ұсынуды мақұлдады. Жобаны іске асыру негізгі компоненттерді жеткізуді қамтамасыз ететін Қазақстан мен Беларусь кәсіпорындарының қатысуымен 2026-2030 жылдарға жоспарланған.
Құрылыс саласындағы қызметтердің бірыңғай нарығын дамыту мақсатында ғимараттардың құрылысын басқарудан бастап жолдарды, көпірлерді, туннельдерді, әуежай құрылыстарын және өнеркәсіптік кешендерді қоса алғанда, инфрақұрылымдық объектілерге дейінгі қызметтердің кең спектрін қамтитын ырықтандыру жоспарларын бекіту жөніндегі шешім мақұлданды. Бұл шаралар қызмет көрсетушілердің мүше мемлекеттердің нарықтарына қолжетімділігін кеңейту және өзара ашықтық деңгейін арттыру үшін жағдайлар жасайды, — делінген хабарламада.
Ырықтандыру жоспарларын іске асыру 2028 — 2035 жылдарға жоспарланған.
Сондай-ақ Кеңес туризм саласының жаһандық үрдістерін, ЕАЭО елдеріндегі туризмнің ағымдағы жай-күйі талдауын және өзара туристік ағындарды ұлғайту бойынша бірлескен жұмыс бағытын көрсететін Туризмді дамыту тұжырымдамасының жобасын мақұлдады.
Тұжырымдама мен ырықтандыру жоспарларын ағымдағы жылғы желтоқсан айында Жоғары кеңестің отырысында түпкілікті бекіту жоспарланған.
Сондай-ақ ЕЭК кеңесінің мүшелері кедендік және техникалық реттеу, макроэкономика және қаржы нарығы салаларындағы мәселелер бойынша пікір алмасты.
Айта кетелік қой жүнінің 70% қоқысқа кетіп жатқаны туралы жазған едік.