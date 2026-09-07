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    Таэквондо шебері Айдана Құмартаева әлемдік серия Гран-при кезеңінің қола жүлдегері атанды

    АСТАНА. KAZINFORM – Таэквондодан Қазақстан құрамасының мүшесі Айдана Құмартаева Оңтүстік Кореяның Муджу қаласында өтіп жатқан әлемдік сериядағы Гран-при кезеңінің қола жүлдегері атанды, деп хабарлайды Ұлттық олимпиада комитеті.
    Қазақстандық спортшы 49 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде жеңіс тұғырынан көрінді.

    Айдана Құмартаева
    Фото: Ұлттық олимпиада комитеті

    Алғашқы жекпе-жегінде Құмартаева Германия өкілі Супхрада Атеслиді жеңді. Одан кейін қазақстандық спортшы Коста-Рика спортшысы Джейси Бассетттен басым түсті.

    Ширек финалда Құмартаева Франция спортшысы Мах Тенинбой Фофанамен кездесіп, 2:0 есебімен жеңіске жетті. Осылайша ол кем дегенде қола медальді қамтамасыз етті.

    Жартылай финалда қазақстандық спортшы әлемнің қазіргі чемпионы, Қытай Тайбэйінің өкілі Лю Ю-юнмен кездесті. Жекпе-жек 2:0 есебімен қарсыластың жеңісімен аяқталды. Нәтижесінде Құмартаева үшінші орын алды.

    Осыған дейін «Астананың» шабандозы «Вуэльта Испанияда» алғаш рет жүлдеге іліккені туралы жаздық. 


    Спорт
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Авторлар