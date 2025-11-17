16:51, 17 Қараша 2025 | GMT +5
Таеквондошы Бауыржан Хасенов Ислам ойындарының алтын медаліне таласады
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық таеквондошы Бауыржан Хасенов Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарының алтын медалі үшін таласады.
Ол 82 келіден жоғары салмақта финалға жолдама алды. ҚР ҰОК мәліметінше, жартылай финалда отандасымыз Әзербайжан спортшысы Эльтаж Гафаровты 2:1 есебімен жеңді.
Айта кетейік, қазақстандық спортшылар дзюдодан Сурдлимпиада ойындарын cәтті бастады.
Камила Аймукашева Ислам ойындарының қола жүлдесін жеңіп алды.