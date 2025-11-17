KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:51, 17 Қараша 2025 | GMT +5

    Таеквондошы Бауыржан Хасенов Ислам ойындарының алтын медаліне таласады

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық таеквондошы Бауыржан Хасенов Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарының алтын медалі үшін таласады.

    таеквондо
    Фото: Нұрғали Жұмағазы/ҚР ҰОК

    Ол 82 келіден жоғары салмақта финалға жолдама алды. ҚР ҰОК мәліметінше, жартылай финалда отандасымыз Әзербайжан спортшысы Эльтаж Гафаровты 2:1 есебімен жеңді.

    Айта кетейік, қазақстандық спортшылар дзюдодан Сурдлимпиада ойындарын cәтті бастады.

    Камила Аймукашева Ислам ойындарының қола жүлдесін жеңіп алды.

     

    Тегтер:
    Сауд Арабиясы Таеквондо Спорт
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар