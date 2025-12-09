KZ
    Таиланд-Камбоджа қақтығысы: Шекарадағы 377 мектеп жабылды

    АСТАНА. KAZINFORM — Камбоджа билігі Таиландпен қақтығысқа байланысты шекаралас провинциялардағы барлығы 377 мектепті жапты, деп хабарлайды Синьхуа.

    Таиланд-Камбоджа қақтығысы: Шекарадағы 377 мектеп жабылды
    Фото: Report

    Бұл мектептерде барлығы 78 585 оқушы білім алып, 3 197 мұғалім жұмыс істейді. Бұл мәліметті Камбоджаның білім, жастар және спорт министрлігі Facebook парақшасында жариялады. 

    Қазір қақтығыстан Оддар Минчи, Преах Вихеар және Банти Минчи провинциялары зардап шеккен.

    Бұған дейін Таиланд-Камбоджа шекарасында қақтығыс қайта басталғанын жарияладық. Екі ел арасындағы жағдай әлі де шиеленіскен күйде қалып отыр.

    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
