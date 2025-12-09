05:48, 09 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Таиланд-Камбоджа қақтығысы: Шекарадағы 377 мектеп жабылды
АСТАНА. KAZINFORM — Камбоджа билігі Таиландпен қақтығысқа байланысты шекаралас провинциялардағы барлығы 377 мектепті жапты, деп хабарлайды Синьхуа.
Бұл мектептерде барлығы 78 585 оқушы білім алып, 3 197 мұғалім жұмыс істейді. Бұл мәліметті Камбоджаның білім, жастар және спорт министрлігі Facebook парақшасында жариялады.
Қазір қақтығыстан Оддар Минчи, Преах Вихеар және Банти Минчи провинциялары зардап шеккен.
Бұған дейін Таиланд-Камбоджа шекарасында қақтығыс қайта басталғанын жарияладық. Екі ел арасындағы жағдай әлі де шиеленіскен күйде қалып отыр.