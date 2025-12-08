Таиланд-Камбоджа шекарасында қақтығыс қайта басталды
АСТАНА. KAZINFORM — Таиланд Корольдік армиясының қолбасшылары Камбоджамен шекарада қақтығыстардың күшейгенін хабарлады, деп жазды The Nation Thailand.
Таиланд-Камбоджа шекарасы бойындағы жағдай әлі де шиеленіскен күйінде қалып отыр.
8 желтоқсанда таңғы сағат 8:30–да Камбоджа күштері Таиланд тұрғын үй ауданына зымыран атқаны туралы хабарланды.
Құрбан болғандар туралы ақпарат жоқ.
Жауап ретінде Таиланд күштері Камбоджаның атыс қолдау позицияларына әуеден соққы берді.
Таиланд 7 желтоқсанда Камбоджа әскерлерінің шабуылына жауап ретінде екі елдің даулы шекарасындағы Камбоджа әскери нысандарына әуеден шабуыл жасағанын мәлімдеді.
BBC хабарлауынша, жексенбі күні екі тай сарбазы қаза тауып, тағы төртеуі жарақат алған.
Камбоджа өз әскерлерінің тайлықтарға шабуыл жасағанын жоққа шығарып отыр. Олар көрші елдің күштері шабуылды бірінші жасағанын алға тартты.
Бангкоктан шығысқа қарай шамамен 200 шақырым жерде орналасқан Таиландтың Сакэу қаласындағы қақтығыстардың жалғасуына байланысты эвакуациялау туралы бұйрық шығарылды. Бұдан басқа, Бурирам, Сурин, Сисакет және Убонратчатхани провинцияларының шекара жанындағы аудандарының тұрғындарына да «арнайы баспана» іздеуге кеңес берілді.
Көршілес елдер арасындағы қарым-қатынас мамыр айында даулы аумақта болған қарулы қақтығыстан кейін күрт нашарлады, бұл қақтығыста камбоджалық сарбаз қаза тапты.
24 шілде күні таңертең Таиланд пен Камбоджаның шығыс шекарасында қақтығыс басталды. Екі ел әскери ұрысты бастады деп бір-бірін айыптады.
Таиланд пен Камбоджа арасында бес күнге созылған әскери қақтығыстардан кейін 29 шілдеде жергілікті уақыт бойынша сағат 00:00–де (Астана уақытымен 28 шілде сағат 22:00) екі елдің шекаралас аймақтарында «атысты тез арада және сөзсіз тоқтату» туралы келісім күшіне енді.
Қазан айының соңында Таиланд премьер-министрі Анутхин Чанвиракун және Камбоджа үкіметінің басшысы Хун Манет АҚШ президенті Дональд Трамптың қатысуымен Куала-Лумпурда өткен Оңтүстік-Шығыс Азия мемлекеттері қауымдастығы (АСЕАН) саммитінің аясында «бейбіт келісімге» қол қойды.
Алайда 10 қарашада Таиланд премьер-министрі екі тай сарбазының қарсы минадан қаза табуынан кейін келісім бойынша барлық шаралар тоқтатылатынын мәлімдеді.