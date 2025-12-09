Таиланд пен Камбоджа арасындағы қақтығыс жалғасып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – Сейсенбі күні Камбоджа мен Таиланд арасындағы даулы шекара бойындағы қақтығыстар ушығып кетті. Екі тарап та өз егемендігін қорғаудан бас тартпайтынын мәлімдеді, деп хабарлайды BBC.
Таиландта әскерилер бес шекаралас провинцияда қақтығыс болып жатқанын және АҚШ Әскери-теңіз күштерінің Трат провинциясындағы камбоджалық сарбаздарды қуып шығару операциясы жақын арада аяқталады деп күтілетінін мәлімдеді.
Таиланд әскерилерінің мәлімдеуінше, Камбоджа тай күштеріне шабуыл жасау үшін артиллерия, зымыран тасығыштар және ұшқышсыз ұшу аппараттарын пайдаланып жатыр.
- Таиланд өзінің егемендігі мен аумақтық тұтастығын қорғауға бел буды, сондықтан қажет болған жағдайда әскери әрекеттер қабылдануы тиіс, - деп мәлімдеді Таиланд Қорғаныс министрлігінің өкілі Сурасант Конгсири.
Al Jazeera хабарлауынша, Камбоджада 30-дан астам шетелдік елші мен БҰҰ өкілдерінің қатысуымен шұғыл брифинг өтті.
АСЕАН-ның атысты тоқтату бақылаушылары оған виртуалды режимде қатысты.
Кездесу барысында Камбоджа Таиландтың қақтығысты қайта бастады деген мәлімдемелерін жоққа шығарып, «өзінің берік ұстанымы мен атысты тоқтатуды сақтауға деген міндеттемесін жоғары жауапкершілік пен ізгі ниетпен растағанын» мәлімдеді.
Камбоджа Қорғаныс министрлігі дүйсенбіден бері тоғыз бейбіт тұрғын қаза тауып, тағы 20 адам ауыр жарақат алғанын мәлімдеп, Таиландты «қатыгез және заңсыз әрекеттер» жасады деп айыптады.
Өз кезегінде Таиланд үш тай сарбазының қаза тапқанын мәлімдеді. Тағы 29 адам жарақат алды.
Екі ел де шекаралас аудандардан жүздеген мың адам эвакуацияланатынын мәлімдеді.
Дүйсенбіде басталған қақтығыстар шілдедегі шайқастан бері ең ауыры болды. Екі ел бес күн бойы зымыран шабуылдары мен ауыр артиллериялық атыстар алмасты. Сол кезде 48 адам қаза тауып, 300 мыңнан астам адам үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды.
Еске сала кетсек, шілде айында Таиланд пен Камбоджа арасындағы атысты тоқтату келісімі күшіне енді.
Қазан айының соңында Таиланд премьер-министрі Анутхин Чанвиракун және Камбоджа үкіметінің басшысы Хун Манет АҚШ президенті Дональд Трамптың қатысуымен Куала-Лумпурда өткен Оңтүстік-Шығыс Азия мемлекеттері қауымдастығы (АСЕАН) саммитінің аясында бейбіт келісімге қол қойды.
Алайда қарашаның басында Таиланд премьер-министрі екі тай сарбазының қарсы минадан қаза табуынан кейін келісім бойынша барлық шаралар тоқтатылатынын мәлімдеді.
ҚР СІМ Таиланд пен Камбоджа шекарасындағы қарулы қақтығыстар курорттық аймақтардан алыс жерде болып жатқанын, сондықтан азаматтарымызға алаңдаудың қажеті жоқ екенін мәлімдеді.