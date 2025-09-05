Таиландта жаңа премьер-министр тағайындалды
АСТАНА.KAZINFORM — Таиланд парламенті жұма күні «Бхумджайтхай» партиясының жетекшісі, 58 жастағы Анутин Чанвиракунды премьер-министр етіп сайлады, деп хабарлайды Nation.
Ұлттық ассамблеяның Өкілдер палатасының дауыс беруі кезінде оның кандидатурасын 490 депутаттың 311-і қолдады. Чанвиракунның қарсыласы, «Phea Thai» партиясынан Чайкасем Нитисири 152 дауыс жинады.
58 жастағы саясаткер «Пхыа Тхаи» басқаратын коалициялық үкіметте Таиланд премьер-министрінің орынбасары және ішкі істер министрі қызметін атқарған. Ол маусым айында отставкаға кетті. 2019 жылдан 2023 жылға дейін Чанвиракун денсаулық сақтау министрі болды және Таиландтағы пандемиямен күресуге жауапты болды.
Дауыс беру Конституциялық соттың 29 тамызда Пхетхонгтан Чинаватты Таиландтың премьер-министрі қызметінен босату туралы шешімінен кейін өтті.
Шешім сонымен қатар конституцияға сәйкес жаңа премьер-министрді сайлау процесіне кірісіп, министрлер кабинетінің толық құрамын таратуға әкелді.
Дауыс беруге оның Камбоджаның бұрынғы көшбасшысы Хун Сенмен телефон арқылы сөйлесуі себеп болды, онда екеуі екі ел арасындағы жанжалды талқылады. Әңгімеде Чинават Хун Сенді «кәрі» деп кемсітіп, әскерінің әрекетін сынады.
Кейін премьер-министр бұл сөздері үшін кешірім сұрап, соғыстың алдын алуға тырысқанын айтты.