Таиландтың оңтүстігінде 300 жылдағы рекордтық жауын-шашын болды
АСТАНА.KAZINFORM — Таиландтың Корольдік суару басқармасы қарқынды муссон циклоны Таиландтың оңтүстігіндегі он провинцияда апатты су тасқынын тудырғанын, Хатъяйда үш ғасырдағы ең қатты су тасқыны болғанын хабарлады, деп хабарлайды Kazinform.
Таиландтың The Nation басылымының хабарлауынша, Суды басқару орталығы оңтүстікте 2025 жылдың 19 қарашасынан бері жалғасып келе жатқан су тасқыны қуатты муссон циклоны мен оңтүстік және төменгі оңтүстік аймақтарды қамтитын төмен қысымды жүйенің үйлесіміне байланысты екенін түсіндірді. Бұл факторлар Чумпхоннан оңтүстікке қарай өте қатты жауын-шашынның пайда болуына себеп болды, бұл он провинцияда қатты су тасқынына әкелді.
19-21 қараша аралығында үш күн ішінде жауған жауын-шашын 630 мм-ге жетті, бұл 2010 жылғы Хатъяйдағы тарихи су тасқынынан асып түсті, ол кезде 428 мм-ге жеткен еді. Хатъяй муниципалитетіндегі су деңгейі 0,50-ден 2,50 метрге дейін болды.
Reuters агенттігінің хабарлауынша, Таиланд Әскери-теңіз күштері сейсенбі күні елдің оңтүстігіне 14 кеме мен бір ұшақтан тұратын флотилия орналастыруға дайындалып жатқан. Флотилияда күніне 3000-ға дейін тамақ дайындауға қабілетті тікұшақ, дәрігерлер, азық-түлік қоры және ас үй болады. Нөсер жаңбыр соңғы жылдардағы ең ауыр су тасқынын күшейтті, бұл 13 адамның өмірін қиды және құтқару, эвакуациялау жұмыстарына кедергі келтірді.
Апат салдарынан шамамен 1,9 миллион адам зардап шекті. Таиланд метеорологиялық департаменті ұзаққа созылатын нөсер жаңбыр мен су тасқынын болжап, шағын қайық иелеріне биіктігі 3 метрден асатын толқындарға байланысты жағалауда қалуды ескертті.
— Соңғы үш күнде бізге эвакуациялау мен азық-түлік жеткізуді сұраған сансыз қоңыраулар келіп түсті, — деді Matchima Rescue Center еріктілер ұйымының өкілі.
Ірі каучук сауда орталығы және Таиландтың бесінші ірі қаласы Хатъяй бірнеше күн бойы үздіксіз жаңбырдан кейін су астында қалды.
Су тасқыны Таиландтың резеңке өнеркәсібіне айтарлықтай зиян келтіруі мүмкін, себебі мемлекеттік резеңке агенттігі нөсер жаңбыр өндірісті шамамен 10 300 тоннаға азайтуы мүмкін деп есептейді.
Бұған дейін Таиландтың оңтүстігінде су тасқынына байланысты жүздеген турист эвакуацияланғаны туралы хабарланған болатын.
Қараша айының басында Вьетнамның орталық провинцияларында ұзаққа созылған нөсер жаңбыр мен қатты су тасқыны ондаған адамның өмірін қиды.
Су тасқыны 300 миллион доллардан астам шығын әкелді.