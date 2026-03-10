Такси және жеткізу қызметкерлері алматылықтарды референдумға қатысуға шақырды
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда такси жүргізушілері мен курьерлер республикалық референдум өткізуін қолдап, қала тұрғындарын азаматтық белсенділік танытуға шақырды.
Такси және жеткізу қызметкерлері әр дауыстың маңызды екенін атап өтті, себебі референдум – өз ұстанымын білдіру және елдің болашағына әсер ету мүмкіндігі.
Алматы такси жүргізушілері күн сайын оншақты көшеден өтіп, жүздеген адаммен кездеседі және үлкен қаланың өміріне куә болады. Рульде олар жолаушылардың әңгімелерін, болашаққа деген үміттерін және уайымдарын естиді. Сол себепті, олар айтып өткендей, елдің ертеңі қандай болатыны оларға бей-жай емес.
– Біз күн сайын адамдармен жұмыс істейміз, қаланың қалай өмір сүріп жатқанын көріп, жолаушылардың не ойлайтынын білеміз. Қазақстанның дамып, алға жылжуы біз үшін маңызды. Сондықтан барлық азаматты бей-жай қалмай, сайлау учаскелеріне келуге шақырамыз, - дейді олар.
Курьерлер мен такси жүргізушілері сенеді: елдің болашағы әр адамның шешімінен тұрады. Референдумға қатысу – азаматтық ұстанымын білдіру және мемлекет дамуына өз үлесін қосу мүмкіндігі.
– Әр дауыс маңызды. Біздің белсенділігіміз Қазақстанның ертеңі қандай болатынын анықтайды — біз үшін, балаларымыз үшін және келер ұрпақ үшін, - дейді жүргізушілер қауымдастығының өкілдері.
Олардың айтуынша, жұмыс кестесі қатаң болса да, олар 15 наурызда сайлау учаскелеріне барып, өз таңдауын жасауға уақыт табуды жоспарлап отыр.