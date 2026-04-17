Талдықорғанда ауруханаға жатудан бас тартқан 23 жастағы спортшы қайтыс болды
ТАЛДЫҚОРҒАН. KAZINFORM — Талдықорғанда 23 жастағы спортшы Аян Тұрдыбектің өліміне қатысты мән-жайлар тексеріліп жатыр.
Марқұмның құрбысы Гүлім Бектұрғанованың сөзінше, спортшы өзін жайсыз сезінген сәтте жедел жәрдем шақырылған. Келген бригада науқасты тексеріп, тамағын қабынғанын байқаған. Оған дене қызуын түсіретін дәрі ішуді ұсынып, кетіп қалған.
Кейінірек жағдайы одан сайын қиындаған бойжеткенді жақындары ауруханаға өздері апарған. Алайда туыстарының айтуынша көпбейінді ауруханада Аянның тіркеуі жоқ деген сылтаумен қабылдамай, облыстық ауруханаға жіберген.
Ондағы дәрігерлер науқастың жағдайын «инфекциялық» деп бағалап, инфекциялық ауруханаға бағыттаған. Медициналық мекемеде бойжеткенге екі тамшылатқыш қойылған. Құрбысының айтуынша, басында жағдайы жақсарғандай көрінгенімен, кейін өңі бозарып, еріндері көгеріп кеткен.
Сондай-ақ науқастың әрі қарай ауруханада қалудан бас тартып, өз қолымен қолхат жазғаны хабарланды. Бірақ сол түні оның жағдайы күрт нашарлап, тағы да жедел жәрдем шақырылған. Ол облыстық ауруханаға шұғыл жеткізгенімен, есін жимастан көз жұмды.
Ресми жауап
Туыстары Аян Тұрдыбекке медициналық көмек дер кезінде көрсетілмегенін және медицина қызметкерлері тарапынан салғырттық болуы мүмкін екенін айтады. Сонымен қатар олар өлім туралы қорытындыда «белгісіз заттан улану» деп көрсетілгенін атап өтті.
Жетісу облысының денсаулық сақтау басқармасы 9 сәуір күні сағат 18:16–да Аян Тұрдыбекке алдын ала «жіті респираторлық вирустық инфекция» (ЖРВИ) диагнозы қойылып, ем тағайындалғанын хабарлады.
— Кейінірек науқас облыстық инфекциялық ауруханаға өз бетімен жүгінген, онда оған қажетті медициналық көмек көрсетіліп, стационарға жату ұсынылған. Алайда ол емделуден бас тартып, тиісті құжатқа қол қойған, — деді облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Алмагүл Кенжеғұлова.
Оның айтуынша, сағат 03:49–да жедел жәрдемге қайта шақырту түскен. Дәрігерлер шұғыл көмек көрсетіп, науқасты облыстық ауруханаға жеткізсе де, құтқара алмаған.
Тергеу барысы
Полиция мәліметінше, қазіргі уақытта 23 жастағы бойжеткеннңң өлімі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүріп жатыр.
— Қазіргі уақытта құзырлы органдар тексеру жүргізіп юстыр, сондай-ақ сот-медициналық сараптама тағайындалды. Тексеру қорытындысы бойынша қосымша ақпарат беріледі, — деді Алмагүл Кенжеғұлова.
Өңірдің спорт басқармасы Аян Тұрдыбектің көзі тірісінде күреспен айналысқанын және самбодан аймақтық жарыстарда өнер көрсеткенін мәлімдеді.
Еске салайық, Шымкентте дәріханалардағы егу бөлмелерінде 4 адам қайтыс болған.