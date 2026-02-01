Талдықорғанда пропан тиелген екі цистерна рельстен шығып кетті
ТАЛДЫҚОРҒАН. KAZINFORM – 31 қаңтар күні Талдықорған қаласында теміржолда төтенше жағдай болды.
Сағат 21:23-те Абылай хан көшесіндегі тұйық теміржол тармағында пропан тиелген екі цистерна рельстен шығып кетіп, аударылған. Оқиға жақын маңдағы тұрғындар арасында алаңдаушылық тудырды.
Жетісу облысы төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, газдың сыртқа шығуы тіркелмеген, тұрғындар үшін ешқандай қауіп жоқ.
– Оқиға болған бойда оқиға орнына жедел қызметтер жіберілді. Атап айтқанда, ТЖД-ның 25 қызметкері мен 7 техникасы, сондай-ақ полиция мен жергілікті атқарушы органдардың өкілдері тартылды. Іс-қимылды үйлестіру үшін жедел штаб құрылды, – деп толықтырды ведомстводан.
Қауіпсіздік мақсатында Абылай хан көшесінің аталған учаскесі уақытша жабылды. Қала тұрғындарынан сақтық шараларын сақтап, оқиға орнына жақындамау сұралды.
Құтқарушылардың хабарлауынша, теміржол зақымданбаған. Оқиға салдарынан зардап шеккендер жоқ. Жағдай мамандардың бақылауында.
Бұған дейін Ақмола облысында пойыз вагондары рельстен шығып кеткені хабарланған болатын.