KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Талдықорғанда жедел жәрдем көлігі жол апатына ұшырады

    АСТАНА.KAZINFORM — Талдықорғанда жедел жәрдем көлігінің қатысуымен жол-көлік оқиғасы тіркелді. 

    скорая помощь
    Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

    Алдын ала мәлімет бойынша, апат Л. Асанов пен Құрманов көшелерінің қиылысында болған. Л.Асанов көшесімен келе жатқан Mercedes-Benz жүргізушісі қиылыстағы тиісті жол белгісін елемей, Hyundai H350 жедел жәрдем көлігімен соқтығысқан.

    Жетісу облыстық полиция департаментінің мәліметінше, апат салдарынан ешкім зардап шеккен жоқ.

    — Кінәлі жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылды, — деп хабарлады Жетісу облыстық полиция департаменті.

    Полиция жүргізушілерді жол қозғалысы ережелерін, жол белгілерін қатаң сақтауға және қиылыстардан өтерде аса сақ болуға шақырды.

    Бұған дейін БҚО-да соңғы он күнде жол апаттарынан төрт адам мерт болғаны хабарланған

    Талдықорған Жол апаты Жедел жәрдем
    Еркежан Смағұлова
    Еркежан Смағұлова
    Авторлар