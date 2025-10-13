Талғардағы қанды оқиға: кісі өлтіру мен бала ұрлау ісі бойынша тергеу аяқталды
ҚОНАЕВ. KAZINFORM — Алматы облысы Талғар ауданындағы Қызылқайрат ауылында болған ер адамды өлтіру және кәмелетке толмаған қызды ұрлау ісі бойынша сотқа дейінгі тергеу аяқталды.
Бұл туралы агенттік тілшісіне жәбірленуші тараптың адвокаты Жандос Палманов мәлімдеді. Оның айтуынша, олар Алматы облыстық полиция департаментінен тергеудің аяқталғаны жөнінде ресми хабарлама алған. Қазір адвокат әріптесі Асылбек Әбдірайымовпен бірге іс материалдарымен танысып жатыр.
Істің негізгі күдіктісіне Қылмыстық кодекстің 11 бабы бойынша айып тағылған. Атап айтқанда:
• 99-бап, 2-бөлік, 7-тармақ – адамдар тобы болып кісі өлтіру;
• 125-бап, 3-бөлік, 2-1-тармақ – кәмелетке толмағанды қатыстыру арқылы адам ұрлау;
• 120-бап, 1-бөлік – зорлау;
• 121-бап, 1-бөлік – сексуалдық сипаттағы күш қолдану әрекеттері;
• 190-бап, 3-бөлік, 4-тармақ – адамдар тобы болып алаяқтық жасау;
• 147-бап, 5-бөлік – заңсыз бас бостандығынан айыру;
• 149-бап, 2-бөлік – тұрғын үйге заңсыз кіру;
• 115-бап – адам өлтіремін деп қорқыту;
• 287-бап, 3-бөлік және 288-бап, 1-бөлік – қаруды заңсыз жасау және сақтау;
• 200-бап, 1-бөлік – бөтен көлікті ұрлау мақсатсыз заңсыз пайдалану;
• 132-бап, 4-бөлік – кәмелетке толмағанды қылмыс жасауға тарту.
Іс бойынша барлығы үш күдікті бар, олардың екеуі кәмелетке толмаған. Олар «адамдар тобы болып кісі өлтіру» және «кәмелетке толмағанды қатыстыру арқылы адам ұрлау» баптары бойынша жауапқа тартылып жатыр.
— Біз іс материалдарының көшірмесін алдық және сотқа дайындалып жатырмыз. Жәбірленуші тараптың өтініші тергеу барысында ескерілді, қажетті сараптамалар тағайындалды және олардың қорытындысымен таныстық, - деді адвокат Жандос Палманов.
Еске салайық, Талғарда 2025 жылғы 6 қыркүйекте жантүршігерлік қылмыс болды: бейтаныс адам ер кісіні атып, кішкентай қызды алып қашып кеткен еді.
Тергеу мәліметінше, күдікті мен кішкентай қыздың анасы бұрын жақын қарым-қатынаста болған. Араларында жанжал шығып, ер адам әйелдің ағасын мылтықпен атып тастаған. Ол алған жарақатынан сол жерде көз жұмған.
Кейінірек бұл оқиға бойынша полиция қызметкерлерінің әрекетсіздігіне байланысты іс қозғалды.