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    Мемлекет басшысы Қазақстанның Малайзия мен Грузиядағы елшілерін тағайындады

    АСТАНА. KAZINFORM – Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

    Касым-Жомарт Токаев
    Фото: Ақорда

    Мемлекет басшысының жарлықтарымен:

    Мәлік Кеңесбайұлы Мырзалин Қазақстан Республикасының Малайзиядағы Төтенше және Өкілетті Елшісі болып тағайындалды, ол Қазақстан Республикасының Грузиядағы Төтенше және Өкілетті Елшісі лауазымынан босатылды;

    Талғат Мұбарақұлы Адуов Қазақстан Республикасының Грузиядағы Төтенше және Өкілетті Елшісі лауазымына тағайындалды.

    Сондай-ақ Мемлекет басшысының Жарлығымен Болат Болатұлы Сүгірбаев Қазақстан Республикасының Малайзиядағы Төтенше және Өкілетті Елшісі, Қазақстан Республикасының Бруней-Даруссаламдағы Төтенше және Өкілетті Елшісі қызметін қоса атқарушы лауазымдарынан босатылды.

    Осыған дейін Айдар Садырбаев ШҚО әкімінің орынбасары лауазымына тағайындалған болатын. 

    Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның сыртқы саясаты Тағайындау Елші Ақорда
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
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