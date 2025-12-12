Тәліптер ауғандықтардың шекарадан тыс соғысуына тыйым салды
АСТАНА. KAZINFORM - Талибан үкіметі ауғандықтардың шетелдегі әскери операцияларға қатысуына тыйым салатын және билікке шетелдік әскери операцияларға қосылуға тырысқандарды жазалауға өкілеттік беретін бірқатар жарлық шығарды, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.
Әл-Арабияның хабарлауынша, бұл шешімдер Кабулда премьер-министр молда Хасан Ахунд пен Жоғарғы Соттың бас судьясы Абдул Хаким Шараи қатысқан дін өкілдерінің жиынында қабылданды.
Жиын міндетті діни ережелерді қамтитын ресми құжат қабылдаумен аяқталды.
Жарлықтар ауғандықтардың шетелдегі әскери операцияларға қатысуына тыйым салады және үкіметті елден соғысу үшін кетуге кез келген әрекетті болдырмауға міндеттейді.
Әл-Арабия дереккөзінің хабарлауынша, жиын аймақтық шиеленістің артуы аясында Талибан жетекшісінің тікелей бұйрығымен өтті.
Қазан айында Ауғанстан-Пәкістан шекарасында шиеленіс күшейіп, екі жақтан да жүздеген адамның қаза табуына немесе жаралануына әкеп соқтырған қарулы қақтығыстарға ұласты. Пәкістан Талибанды Техрик-е-Талибан Пәкістан (ТТП) содырларына шабуылдарды жоспарлау үшін Ауғанстан аумағын пайдалануға рұқсат берді деп айыптайды, бұл айыпты Кабул жоққа шығарады.
18 қазанда Дохада өткен келіссөздер барысында Ауғанстан мен Пәкістан ресми өкілдері шекарада дереу атысты тоқтату туралы келісті.
Алайда, өткен аптада шекарада жаңа қақтығыстар қайта басталды.