Танзаниядағы президент сайлауында тағы да әйел жеңіске жетті
АСТАНА.KAZINFORM - Биліктегі «Чама Ча Мапиндузи» партиясының өкілі, Танзанияның қазіргі президенті Самия Сулуху Хасан президент сайлауында 97,66% дауыспен жеңіске жетті, деп хабарлайды Синьхуа.
Осылайша С.С. Хасан екі рет президент болып сайланған Танзаниядағы алғашқы әйел атанды. Ол алғаш рет 2021 жылдың наурыз айында, сол кездегі ел президенті Джон Магуфулидің жүрек-қан тамырлары ауруынан қайтыс болуына байланысты президенттікке кірісті. Бұл Танзания үшін тарихи оқиға болды, онда бұрын жоғарғы билік әрқашан ер адамдардың қолында болған.
Сәрсенбіде елде жалпы сайлау өтті. Ол бірнеше күнге созылған наразылық әрекеттерімен есте алды.
Бес жыл сайын өткізілетін сайлауда танзаниялықтар өз президентін, парламент және жергілікті кеңес мүшелерін сайлайды. Он жеті партия президенттікке кандидат ұсынды, 18 кандидат парламент пен жергілікті кеңестердегі орынға таласты.
Бұған дейін Германияның ең ірі болат құю бизнесін алғаш рет әйел басқаратынын хабарлаған едік.