    11:28, 17 Сәуір 2026 | GMT +5

    Таразда бастауыш сыныптар қашықтан оқиды

    АСТАНА. KAZINFORM — Таразда қатты желге байланысты 1–4 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылды, деп хабарлайды қалалық білім бөлімінің баспасөз қызметі.

    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    — 17 сәуірде ауа райының қолайсыздығына байланысты Тараздағы барлық білім беру ұйымдарында 1-ауысымның бастауыш сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылады, — делінген хабарламада.

    Бұған дейін синоптиктер тұрғындарға ескерту жариялап, желдің екпіні секундына 30 метрге дейін күшеюі мүмкін екенін болжаған. 

    Осыдан бұрын Тараз – Шымкент бағытында уақытша көлік қозғалысына шектеу енгізілгенін жазған едік.

     

    Айнұр Тумакбаева
