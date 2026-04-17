11:28, 17 Сәуір 2026 | GMT +5
Таразда бастауыш сыныптар қашықтан оқиды
АСТАНА. KAZINFORM — Таразда қатты желге байланысты 1–4 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылды, деп хабарлайды қалалық білім бөлімінің баспасөз қызметі.
— 17 сәуірде ауа райының қолайсыздығына байланысты Тараздағы барлық білім беру ұйымдарында 1-ауысымның бастауыш сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылады, — делінген хабарламада.
Бұған дейін синоптиктер тұрғындарға ескерту жариялап, желдің екпіні секундына 30 метрге дейін күшеюі мүмкін екенін болжаған.
Осыдан бұрын Тараз – Шымкент бағытында уақытша көлік қозғалысына шектеу енгізілгенін жазған едік.