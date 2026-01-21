Таразда кешіктірілген SCAT әуе компаниясының рейсі ұшуға дайындалып жатыр
ТАРАЗ. KAZINFORM - Тараздан Екатеринбургке ұшатын SCAT әуе компаниясы рейсінің жолаушылары рейстің кешігуіне байланысты әуежайда бір күннен астам уақыт өткізді.
Компанияның баспасөз қызметінің хабарлауынша, қазіргі уақытта ұшақ ұшуға дайындалып жатыр.
Ұшақ 20 қаңтар күні сағат 17:30-да Тараздан ұшуы керек еді, бірақ бірнеше рет кейінге қалдырылды. Жолаушыларға бастапқыда ауа райы жағдайлары туралы хабарланған, бірақ кейінірек қосымша техникалық қызмет көрсету қажет екені белгілі болды.
Жолаушылар әлеуметтік желілерде атап өткендей, мамандар мәселені шешуге тырысқанымен, рейс кейінге қалдырылды. Ұшақтың 22:00-де ұшатыны хабарланғанымен, рейстің белгіленген уақытта ұшуы мүмкін болмады.
Әуе компаниясы кейінірек жағдайға ресми түрде түсінік беріп, кешігудің техникалық қызмет көрсету жұмыстарына байланысты екенін мәлімдеді.
SCAT 2026 жылдың 20 қаңтарына жоспарланған Фукуоктан Таразға, Екатеринбургке чартерлік рейстің ұшуы ұшаққа қосымша техникалық қызмет көрсету қажеттілігіне байланысты ұшу алдындағы дайындық кезінде кешіктірілгенін хабарлады.
Әуе компаниясы ұшу кезінде жолаушыларға үш рет тамақ, сондай-ақ ыстық және суық сусындар мен көрпелер берілгенін мәлімдеді. Тасымалдаушы жолаушылардың қонақ үйге орналасу мәселесі бойынша түсінік берген жоқ.
Қазіргі уақытта техникалық қызмет көрсету жұмыстары аяқталды, ұшақ ұшуға дайындалып жатыр. Әуе компаниясы барлық шешімдер қауіпсіздік талаптарына негізделіп қабылданғанын атап өтті.
- Әуе компаниясы келтірілген қолайсыздықтар үшін жолаушылардан кешірім сұрайды. Жолаушылар қауіпсіздігі - әуе компаниясының басты басымдығы,- деп мәлімдеді SCAT.
Бұған дейін Алматы мен Атырау бағытындағы рейстер де әртүрлі себептермен кейінге қалдырылды.