Таразда өрт кезінде ерлік көрсеткен батырлар марапатталды
АСТАНА. KAZINFORM — Төтенше жағдайлар министрі генерал-майор Шыңғыс Әріновтің бұйрығына сәйкес Алисұлтан Байрахтаров пен Ислам Мурадов «Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін» медаліне ие болды, деп хабарлайды ведомствоның баспасөз қызметі.
Облыстық ТЖД басшылығы немқұрайдылық танытпай, батылдық пен қиын сәтте көмек көрсетуге дайын болғаны үшін батырларға алғыс білдірді.
Еске салайық, 2025 жылғы 6 қыркүйекте Тараз қаласының Жамбыл даңғылы бойындағы көпқабатты тұрғын үйде өрт болды.
— Алғашқы болып жағдайды байқағандар — қала жастары Алисұлтан Байрахтаров пен оның досы Ислам Мурадов болды. Олар ойланбастан «112» нөміріне қоңырау шалып, кіреберістерді аралап, тұрғындарды қауіп туралы ескертіп, эвакуациялауға көмектесті. Олардың жедел әрекеттерінің арқасында адамдар дер кезінде сыртқа шығарылып, өрт сөндірушілер келгенше қайғылы жағдайдың алдын алуға мүмкіндік туды, — деп атап өтті ведомствода.
Алисұлтан Байрахтаровтың азаматтық белсенділігін де атап өткен жөн. Ол оқиғаны ұялы телефонына түсіріп, кейін бейнероликті TikTok және Instagram әлеуметтік желілерінде жариялады. Бейнеролик 7 миллионнан астам қаралым жинап, қоғамның назарын өрт қауіпсіздігі мәселелеріне аударып, азаматтық қорғау қызметінің оң имиджін қалыптастыруға ықпал етті.
Бұл оқиға қарапайым тұрғындардың ерлігі мен азаматтық жауапкершілігінің адам өмірін құтқаруда қаншалықты маңызды екенін көрсеткен айқын үлгі болды.
