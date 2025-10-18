Таразда тек бір ғана емхана өз қуаттылығы шегінде жұмыс істеп келеді
ТАРАЗ. KAZINFORM – Жағдайды түзету үшін мамандар дәрігерлерге түсетін жүктемені және тіркелген науқастар санын қайта қарауды ұсынады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің тілшісі.
Өткен жылдың көрсеткіштерін талдау нәтижесінде Жамбыл облысы бойынша барлық амбулаториялық-емханалық ұйымдардың жалпы ағымдағы қуаттылығы бір ауысымда 12 146 адамды құрайтыны анықталған.
Осы жылдың басында облыста стационарлық көмек көрсететін 56 денсаулық сақтау ұйымы жұмыс істеп тұрған. Олардағы төсек қоры — 6 087 орын.
Ең үлкен жүктеме облыс орталығындағы қалалық емханаларға түседі. Аудиторлық тексеру барысында алты мемлекеттік емхананың тек біреуі ғана өз қуаттылығы шегінде жұмыс істейтіні анықталған.
Сонымен қатар өңірде ауруханаға жатқызу көрсеткіші 8,8%-ға өскен. Мамандардың айтуынша, бұл амбулаториялық қызметтің тиімділігі төмен екенін және профилактикалық жұмыстың әлсіздігін көрсетеді.
Медициналық техникалардың ескілігі де қосымша мәселе болып қалып отыр. Өңірдегі жабдықпен қамтылу деңгейі — 77,8%, ал орташа тозу көрсеткіші — 38,8%. Жаңа құрал-жабдықтар қолданыстағылары ескірген бойда келіп түспейді, бұл материалдық-техникалық базаны сапалы жаңартуға мүмкіндік бермей отыр.
Осы факторлардың жиынтығы денсаулық сақтау жүйесінің негізгі көрсеткіші — өлім-жітім деңгейіне әсер етіп отыр. Өткен жылы бұл көрсеткіш әр 1 000 адамға шаққанда 6,11-ді құрап, 2022 жылмен салыстырғанда 2,2%-ға артқан. Сол кезеңде нәресте өлімі 18,9%-ға, ал ана өлімі 12,7%-ға көбейген.
Айта кетейік, Жамбыл облысында 730 оқушы дер кезінде медициналық тексеруден өтпегені анықталды.
Сондай-ақ Жамбыл облысында алты жасар бала жоспарлы ем қабылдау кезінде қайтыс болғанын хабарлағанбыз.