Жамбыл облысында 730 оқушы дер кезінде медициналық тексеруден өтпегені анықталды
ТАРАЗ. KAZINFORM — Жамбыл облысында прокурорлар кәмелетке толмағандарды медициналық тексеруден өткізу кезінде заң бұзуды анықтады.
Талас ауданының прокуратурасы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру саласындағы заңдылықтың жай-күйіне талдау жүргізіп, нәтижесінде бірқатар білім беру ұйымында балаларға профилактикалық медициналық тексерулерді ұйымдастыру жұмыстары тиісті деңгейде атқарылмағаны анықталды.
— Атап айтқанда, биыл ауданның 10 білім беру ұйымында 730 кәмелетке толмаған бала арнайы медициналық тексеруден өтпеген, бұл олардың кепілдендірілген медициналық көмекке құқығын шектеу.
Прокуратураның қадағалау актісі негізінде мемлекетке аудан мектептеріндегі оқушылардың медициналық тексерулеріне бөлінген 20 млн теңге қайтарылды, — делінген хабарламада.
Қазіргі таңда барлық бала толық медициналық тексеруден өтті, ал кінәлі тұлғалар тәртіптік жауапкершілікке тартылды.
