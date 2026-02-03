Тараздағы фосфор зауытында екі адам қаза тапты
ТАРАЗ. KAZINFORM – Тараз қаласындағы фосфор зауытында екі бірдей адам өлімімен аяқталған өндірістік оқиға тіркелді. Бір жұмысшы ыстық шлактың сыртқа шығуы салдарынан көз жұмса, тағы бір азамат минералды тыңайтқыштар зауытында карьерлік ауыр жүк көлігінің астына түсіп қаза тапты.
Жуырда жұртшылыққа «Қазфосфат» ЖШС құрылымына кіретін кәсіпорындарда орын алған екі бірдей өлім жағдайы белгілі болды.
Алғашқы оқиға 29 қаңтар күні Жаңа Жамбыл фосфор зауытында болған. №5 цехта жұмыстар жүргізу кезінде пештен ыстық шлак сыртқа атқылаған. Расталмаған мәліметтерге сәйкес, сары фосфор өндіру бойынша екі аппаратшы мен бір слесарь күйік жарақатын алып, үшеуі де қалалық көпсалалы ауруханаға жеткізілген.
Аппаратшылардың бірі денесінің 45 пайызына дейін жеткен термохимиялық күйікпен және тыныс алу жолдарының күйігімен жансақтау бөліміне түскен. Дәрігерлер оның жағдайын бастапқыда ауыр деп бағалаған. Алайда медицина қызметкерлерінің барлық күш-жігеріне қарамастан, ер адамды аман алып қалу мүмкін болмады.
Екінші қайғылы оқиға минералды тыңайтқыштар зауытында тіркелген. Куәгерлердің айтуынша, жүк көліктері бірінің жүргізушісі автокөлік бортына жүктi бекітуге әрекеттенген сәтте артқа қозғалып келе жатқан БелАЗ карьерлік самосвалы оны қағып кеткен. Алған жарақаттарынан ер адам оқиға орнында көз жұмған.
Аталған дерек бойынша полиция ҚР Қылмыстық кодексі 345-бабының 3-бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру бастады. Аталған баптың санкциясы бес жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасын көздейді.
Қазіргі уақытта компания тарапынан болған қайғылы оқиғаларға қатысты ресми түсініктеме берілген жоқ.
Бұған дейін Орал қаласында өндіріс орнында 39 жастағы жұмысшы қаза тапқаны хабарланған болатын.