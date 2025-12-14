Тараздағы қоғамдық көлікті субсидиялау үшін қосымша 1,5 млрд теңге қажет
АСТАНА. KAZINFORM — Әлеуметтік маңызы бар қалалық және қала маңындағы бағыттарды қаржыландыру жыл сайын артып келеді. Өткен жылы бұл қызметтерге 5,3 млрд теңге жұмсалса, биыл ол 7,6 млрд теңгеге дейін өсті. Бірақ бұл әлі де жеткіліксіз, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Бір жыл бұрын, 2023 жылы субсидияға 3,5 миллиард теңге жұмсалды, бұл қазіргі соманың жартысы. Жергілікті билік қоғамдық көлік тарифтерінің өсуін осылай шектейді және тасымалдаушыларға қажетсіз шығындардан аулақ болуға мүмкіндік береді.
Қазіргі уақытта Таразда 500-ден астам автобус қызмет көрсететін 45 бағыт жұмыс істейді. Биыл қаланың кеңеюіне байланысты бағыт желісіне тағы 13 бағыт қосылды, ал Байзақ және Жамбыл аудандарындағы көлік мәселесін шешу үшін жақын арада тағы бес бағыт іске қосылады деп уәде етілді.
— Субсидиялардың артуының нәтижесінде үш жылда тасымалданған жолаушылар саны 36,5%-ға немесе 14,4 миллионға өсті, — деді қала әкімі Бақытжан Орынбеков.
Бұған дейін Жамбыл облысының әкімі Ербол Қарашөкеев облыс орталығы Тараз қаласын дамыту жұмыстары туралы айтып берген еді.