Тараздықтар соғыс ардагері Мүтәліп Ережепбаймен қоштасты
АСТАНА. KAZINFORM — Екінші дүниежүзілік соғыс ардагері Мүтәліп Ережепбай 100 жасқа толуына бір жыл қалғанда қайтыс болды, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Мүтәліп Ережепбай Талас ауданының Қараой ауылында дүниеге келген. 1944 жылы ол майданға шақырылып, соғыстың ауыр сынақтарынан өтті — бірнеше рет жарақат алды, Брест қамалын қалпына келтіру жұмыстарына қатысты. 1950 жылы әскерден босатылғаннан кейін ардагер туған жеріне оралып, жұмыс істеді.
Ардагердің өмірінің елеулі бөлігі журналистикаға арналған. Ол ұзақ жылдар бойы аудандық газетте жұмыс істеп, кейін оны өзі басқарды. Мүтәліп Ережепбай он жылдан астам уақыт ардагерлер кеңесінің төрағасы болып, қоғамдық өмірге белсенді қатысты және ұрпақтар арасындағы байланысты сақтады.
Соғыстағы ерліктері үшін Мүтәліп Ережепбай II дәрежелі «Отан соғысы» орденімен және мерейтойлық медальдармен марапатталған. Сондай-ақ ол «Атақоныс» және «Өлеңім — өмірім» атты кітаптарын қалдырып, өз ұрпағының тағдырын жазып кеткен.
Соңғы жылдары ардагер назардан тыс қалмады. Тараз гарнизонының әскери қызметкерлері, қорғаныс істері басқармасының өкілдері және әскери музыканттар оған жиі барды. Ардагерге ерекше құрмет белгісі ретінде Қазақстан Қорғаныс министрінің жеке құттықтау хаты берілді — оны қаладағы қорғаныс істері басқармасының басшысы оқыды.
Ардагердің жары Тиышбала және қызы Манзура бірнеше рет атап өткендей, мұндай кездесулер олардың отбасы үшін маңызды болды, ал қария үшін өмірлік жолын және Отанға қызметін мойындау ретінде есте қалды.
Мүтәліп Ережепбайдың парыз, намыс пен кеңпейілділік үлгісі өңір тарихында және жерлестердің алғысына толы естелігінде мәңгі сақталады.
Соңғы бірнеше айда Тараз, Риддер және Солтүстік Қазақстан облысында бірнеше ардагер өмірден озды.
Бұған дейін Таразда 105 жасқа қараған шағында Екінші дүниежүзілік соғыс ардагері, майдангер Григорий Нещеретнев дүниеден өткенін жазған едік.