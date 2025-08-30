Тарихи меже: Қазақстан мен Қытай арасындағы сауда-саттық көлемі 44 млрд долларға жетті
АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қытайлық China Daily басылымында жарияланған «Қазақстан мен Қытайдың берік әрі сенімді қарым-қатынасы — табысты ынтымақтастықтың кепілі» атты мақаласында екі ел арасындағы экономикалық байланысқа тоқталды.
Қасым-Жомарт Тоқаев атап өткендей, жаһанды жайлаған экономикалық сын-қатерлерге қарамастан елдеріміздің сауда-экономкалық байланыстары айтарлықтай дамып келеді. Мәселен, 2024 жылы екіжақты сауда-саттық көлемі 44 миллиард долларға жетті.
— Бұл — тарихи меже. Осылайша, Қытай Қазақстанның ең ірі сауда-экономикалық серіктесі ретінде позициясын күшейтті. 2005 жылдан бері қытайлық кәсіпорындар Қазақстанға 27 миллиард доллардан астам инвестиция құйды. Бүгінгі таңда қытай капиталының үлесі бар алты мыңға жуық компания жұмыс істейді. Олар еліміздің технологиялық тұрғыдан дамуына ықпал етіп, өнеркәсіпті жаңғырту ісінде маңызды рөл атқарады. Қазақстан мен Қытай — Ұлы Жібек Жолы заманынан бері бір-бірімен біте қайнасқан тағдырлас елдер. Қазір біз осы тамырластықтың негізінде жаңа күре жолдар салуға кірістік. Президент Си Цзиньпиннің алғаш рет 2013 жылы Астанада жариялаған «Бір белдеу, бір жол» бастамасы тарихи ықпалдастықтың жарқын мысалы саналады, — деді Президент.
Мемлекет басшысының сөзінше, сауда және көлік бағыттарының заманауи желісі Қазақстанның Еуразия құрлығындағы басты транзит торабы ретінде рөлін күшейтіп, Қытайдың экономикалық қуатын паш етті.
— Транскаспий халықаралық көлік бағдарының немесе Орта дәліздің өркендеуі — біздің ортақ күш-жігеріміздің нәтижесі. Бұл — Қытай, Орталық Азия және Еуропа арасында үздіксіз жүк тасымалдауға мүмкіндік беретін анағұрлым қысқа әрі орнықты көлік бағыты. 2024 жылы «Достық — Мойынты» учаскесінде қосымша теміржол желісінің іске қосылуы Қазақстан арқылы Қытай — Еуропа дәлізімен бес есе көп жүк жөнелтуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ өткен жылы қытайлық серіктестерімізбен бірге Сиань қаласында сауда-логистика орталығын аштық. Нәтижесінде өзара көлік байланыстарымыз айтарлықтай нығайды, — деді ол.
Президент теңіз саласындағы серіктестік те ерекше маңызға ие екенін айтты. Қазақстанның Ақтау портында Қытайдың Ляньюньгань портының әкімшілігімен бірге контейнер хабының құрылысы аяқталды. Бұл, өз кезегінде, Орталық Азия мен Каспий аймағына логистикалық қызметтің барлық түрін ұсынатын контейнер флотын құруға ықпал етті.
— Мұнай-газ секторы әрқашан біздің экономикалық байланыстарымыздың арқауы болған. Қазақстан — Қытай мұнай құбырын кеңейту, мұнай өңдеу зауытын жаңғырту және мұнай химиясы кәсіпорындарын салу осы саладағы ортақ жобаларымыздың бір парасы ғана, — деп атап өтті Мемлекет басшысы.
Қасым-Жомарт Тоқаев ауыл шаруашылығы саласындағы ынтымақтастығымыз да белсенді дамып келе жатқанын айтты. Былтыр Қазақстаннан Қытайға жөнелтілетін ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспорты 10 пайызға ұлғайды. Қытай инвесторлары көкөніс, дәнді дақылдар, жүгері және мақта секілді ауыл шаруашылығы өнімдерін терең өндейтін ірі жобаларды жүзеге асыру мүмкіндіктерін белсенді қарастырып жатыр.
Осыған дейін Қытайдың ең ірі басылымы China Daily Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Қазақстан мен Қытайдың берік әрі сенімді қарым-қатынасы – табысты ынтымақтастықтың кепілі» атты мақаласын жариялады. Kazinform осы материалдың бейресми аудармасын оқырмандар назарына ұсынады.