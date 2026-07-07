Ташкентте ислам өркениетінің тарихына арналған халықаралық форум өтіп жатыр
ТАШКЕНТ. KAZINFORM — Өзбекстан астанасында «Ислам өркениеті: бейбітшілік, толеранттылық және ағарту» атты халықаралық форум өтіп жатыр, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Ташкенттегі меншікті тілшісі.
Ислам өркениеті орталығында ұйымдастырылған іс-шарға 50 мемлекеттен келген 300-ден астам шетелдік қонақ қатысып отыр. Олардың қатарында мемлекет және қоғам қайраткерлері, министрлер, мүфтилер, ғалымдар, танымал исламтанушылар және қолжазба мұрасын зерттеуші мамандар бар.
Қатысушылар ислам өркениетінің тарихы, мәдени мұраны сақтау, цифрландыру, мәдени дипломатия, сондай-ақ Өзбекстанда жүзеге асырылып жатқан рухани-ағартушылық реформаларды талқылап жатыр. Форумда алғаш болып сөз алған көршілес ел президентінің кеңесшісі Хайриддин Султанов Шавкат Мирзиёевтің құттықтау хатын оқып берді.
— Жаңа Өзбекстан үшін үшінші Ренессанстың берік негізін қалыптастыруда заманауи білім беру жүйесін дамыту айрықша маңызға ие. Осы мақсатта кейінгі жылдары елімізде діни-ағартушылық саланы одан әрі жетілдіру, ата-бабалар мұрасын зерделеу және ғылыми зерттеулер жүргізу мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының біріне айналды, — делінген Шавкат Мирзиёевтің қатысушыларға жолдаған құттықтау хатында.
Форумға Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы Наурызбай қажы Тағанұлы, Түркі мәдениеті мен мұрасы қорының президенті Ақтоты Райымқұлова қатысып отыр.
Ауқымды іс-шара 11 шілдеге дейін жалғасады. Форум Ташкенттен кейін Самарқанд және Термез қалаларында өтеді.
Қоса кетсек, бұған дейін Түркістан қаласы 2027 жылғы Ислам әлемінің мәдени астанасы мәртебесіне ұсынылды.