Тау-кен металлургия кешенінің Жаңа мамандықтар атласы жаңартылды
АСТАНА. KAZINFORM - Бүгін Астанада Мемлекет басшысының бастамасымен ұйымдастырылған Жұмысшы мамандықтары жылы қорытындыларын шығару рәсімінде Тау-кен металлургия кешенінің (ТМК) Жаңа мамандықтар мен құзыреттілік атласының жаңарту жұмыстарының аяқталғаны жарияланды, деп хабарлайды ҚР Ғылым және жоғары білім министрлінінің баспасөз қызметі.
Салтанатты шараның негізгі оқиғасы – «Еңбек жолы» республикалық байқауының жеңімпаздарын марапаттау рәсімі болды. Оған ҚР Мемлекеттік кеңесшісі Ерлан Қарин және ҚР Премьер-Министрдің орынбасары - мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева қатысты.
Байқау жеңімпаздары жаңартылған Жаңа мамандықтар Атласында көрсетілген кәсіби траекториялар мен еңбек құндылықтарының нақты дәлелі болды.
Шара барысында ҚР Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбекке Тау-кен өндіруші және тау-кен металлургиялық кәсіпорындардың республикалық қауымдастығы (ТМКҚ) ресми өкілі Бахыт Манасбаева жаңартылған ТМК мамандықтар атласын ресми түрде табыс етті.
Жаңа мамандықтар атласын жаңарту Жұмысшы мамандықтары жылы аясындағы негізгі нәтижелердің бірі және жүйелі кадрлық саясатты қалыптастыруда маңызды қадам болып саналады. Жаңартылған атлас еңбек нарығындағы құрылымдық өзгерістерді, цифрландыру мен автоматтандырудың, сондай-ақ ESG күн тәртібінің әсерін көрсетеді, сонымен қатар болашақта сұранысқа ие мамандықтар мен құзыреттерді ұзақ мерзімді болжамдауға мүмкіндік береді.
Қазақстан экономикасының базалық саласы – тау-кен металлургия кешені үшін Атластың маңызы ерекше. Жаңарту барысында ТМКҚ алаңында өндірістік процестерді цифрлық басқару, өнеркәсіптік қауіпсіздік, экологиялық бақылау және деректерді аналитикамен байланысты жаңа және трансформацияланатын мамандықтар анықталды. Олардың қатарында жасанды интеллектіні бақылау операторы, жабдықтарды цифрлық жобалау инженері, эко-аналитик, промпт-инженер, робот басқаратын көлік қауіпсіздігі бойынша маман бар. Ғылымдар тоғысында жаңа мамандықтар қалыптасып жатыр: байытушы физик-химик, инженер-сканерлеуші, қашықтан басқаратын геоаналитик.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жолдауларында «жасыл экономикаға» өту, ESG принциптерін дамыту және еңбек өнімділігін арттыру қажеттілігі бірнеше рет айтылған. Атлас 2.0-ді әзірлеу аясында жүргізілген форсайт нәтижелері өнеркәсіп секторындағы басымдықтар ұлттық мақсаттармен көп жағдайда сәйкес келетінін көрсетті. Атап айтқанда, эко- аналитик, промпт-инженер, еңбек қауіпсіздігінің цифрлық аналитигі сияқты мамандықтардың пайда болуы болжанды.
ТМК Жаңа мамандықтар атласын іске асыру ірі салалық серіктестердің қолдауымен мүмкін болды. Атластың өңірлер үшін маңызы зор, әсіресе қала құрылымын қалыптастыратын моноқалалар үшін. Оның енгізілуі жастар үшін заманауи және сұранысқа ие кәсіби траекторияларды қалыптастыруға ықпал етеді.
Атлас 2.0 – 5-10 жылдық перспективадағы кадрлық қажеттілікті көрсететін стратегиялық жоспарлау құралы және білім беру мен инвестициялық бағдарламаларды дамытуға негіз болып қызмет етеді. Жаңартылған атлас Жұмысшы мамандықтары жылы қорытындыларын шығарып, елдің білім беру жүйесі, еңбек нарығы және өнеркәсіптік әлеуетін әрі қарай дамытуға негіз қалайды.
Осыған дейін Премьер-министрдің орынбасары — Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева елордада өткен қорытынды жиында жұмысшы мамандарды қолдау жалғасы беретіні туралы айтқан еді.