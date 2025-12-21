«Тәуелсіздік ұрпақтары»: Биылғы грант иегерлері анықталды
АСТАНА. KAZINFORM — «Тәуелсіздік ұрпақтары» грантының жеңімпаздар анықталды. Бұл туралы ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі хабарлады.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен жыл сайын «Тәуелсіздік ұрпақтары» гранты беріледі.
Грант берудің мақсаты — белсенді шығармашыл жастар қауымдастығын қалыптастыруға бағытталған жаңа идеялар мен бастамаларды мемлекеттік қолдау.
Комиссия 6 бағыт бойынша ең жоғары балл жинаған 30 жобаны іріктеп алды. Әр жобаға 3 млн теңгеден грант беріледі.
«Ғылым» — жаңа ғылыми жобаларды және зерттеулерді іске асыруға арналған;
«Мәдениет» — Қазақстанның мәдени мұрасын танымал етуге, халықтық мәдени дәстүрлер мен өнерді ілгерілетуге бағытталған жобаларды іске асыруға арналған;
«Ақпараттық технологиялар» — жаңа IT шешімдер мен жобаларды, оның ішінде жаңадан басталған стартап жобаларды іске асыруға және әзірлеуге арналған;
«Бизнес» — жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға арналған;
«Медиа» — жаңа медиа жобаларды, оның ішінде жастар үшін танымдық, пайдалы, қызықты контент құру жөніндегі жобаларды іске асыруға арналған;
«Волонтерлік» — өзекті, әлеуметтік проблемаларды шешуге бағытталған волонтерлік жобаларды (бастамаларды) іске асыруға арналған.
Айта кетейік, «Тәуелсіздік ұрпақтары» грантына өтінім қабылдау 16 маусымда басталған болатын.