    «Тәуелсіздік ұрпақтары»: Биылғы грант иегерлері анықталды

    АСТАНА. KAZINFORM — «Тәуелсіздік ұрпақтары» грантының жеңімпаздар анықталды. Бұл туралы ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі хабарлады. 

    Қазақ елі монумент
    Фото: Kazinform

    Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен жыл сайын «Тәуелсіздік ұрпақтары» гранты беріледі. 

    Грант берудің мақсаты — белсенді шығармашыл жастар қауымдастығын қалыптастыруға бағытталған жаңа идеялар мен бастамаларды мемлекеттік қолдау.

    Комиссия 6 бағыт бойынша ең жоғары балл жинаған 30 жобаны іріктеп алды. Әр жобаға 3 млн теңгеден грант беріледі.

    «Ғылым» — жаңа ғылыми жобаларды және зерттеулерді іске асыруға арналған;

    «Тәуелсіздік ұрпақтары»: Биылғы грант иегерлері анықталды
    Фото: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі

    «Мәдениет» — Қазақстанның мәдени мұрасын танымал етуге, халықтық мәдени дәстүрлер мен өнерді ілгерілетуге бағытталған жобаларды іске асыруға арналған;

    «Ақпараттық технологиялар» — жаңа IT шешімдер мен жобаларды, оның ішінде жаңадан басталған стартап жобаларды іске асыруға және әзірлеуге арналған;

    «Тәуелсіздік ұрпақтары»: Биылғы грант иегерлері анықталды
    Фото: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі

    «Бизнес» — жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға арналған;

    «Медиа» — жаңа медиа жобаларды, оның ішінде жастар үшін танымдық, пайдалы, қызықты контент құру жөніндегі жобаларды іске асыруға арналған;

    «Тәуелсіздік ұрпақтары»: Биылғы грант иегерлері анықталды
    Фото: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі

    «Волонтерлік» — өзекті, әлеуметтік проблемаларды шешуге бағытталған волонтерлік жобаларды (бастамаларды) іске асыруға арналған.

    Айта кетейік, «Тәуелсіздік ұрпақтары» грантына өтінім қабылдау 16 маусымда басталған болатын. 

