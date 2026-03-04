KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    15:27, 04 Наурыз 2026 | GMT +5

    Таяу Шығыста қанша қазақстандық жүр – ҚР СІМ эвакуацияны жалғастырады

    АСТАНА. KAZINFORM – Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ерлан Жетібаев Таяу Шығыс елдерінен ҚР азаматтарын эвакуациялау жөнінде баспасөз мәслихатын өткізді. 

    Таяу Шығыста қанша қазақстандық жүр – ҚР СІМ эвакуацияны жалғастырады
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    Қазіргі уақытқа дейін ҚР азаматтары арасында зардап шеккендер немесе қаза болғандар туралы ақпарат жоқ. Эвакуация жұмыстары кезінде зейнеткерлерге, ата-анасымен бірге жүрген балаларға, жүкті әйелдерге, кәмелетке толмағандарға және денсаулығында шектеулері бар адамдарға басымдық беріледі. 

    – Бүгінгі таңда Иранда 47 қазақстандық, Израильде – 163, Қатарда – 3 мыңнан астам, Біріккен Араб Әмірліктерінде – 4 мыңнан астам, Сауд Арабиясы корольдігінде шамамен 1800 ҚР азаматтары бар. Олармен тұрақты түрде байланыс бар және ахуалға қажетті ұсынымдар берілуде, - деді Е. Жетібаев.

    Ресми өкілдің айтуынша, бүгінгі күнге дейін шиеленіс аймақтарынан 946 азамат аман-есен шығарылды. Жақында Оман астанасы Маскат қаласынан Алматыға 314 қазақстандық мінген рейс ұшып келеді.

    – Кейін дәл осы бағыт бойынша шамамен 230 азаматымыз мінген екінші лектің ұшуы жоспарланған. Осылайша Оманнан бүгін-ертең 500-ден астам ҚР азаматы жеткізіледі деп күтіліп отыр, - деп толықтырды ол.

    Сонымен бірге, бүгін ертең Жидда-Атырау, Жидда-Ақтау бағыттары бойынша эвакуациялық рейстер жоспарланған. Олармен 326 азамат елге қайтарылады деп күтіліп отыр. 

    – Қазақстандықтар жерүсті жолдар арқылы да эвакуацияланып жатыр. Атап айтқанда, Тегеран, Ашхабад және Горган қалаларындағы шетелдік мекемелеріміз 15 азаматты Иран-Түркіменстан шекарасы арқылы өткізді. Әрі қарай олардың Ақтауға жетуі үшін көмек көрсетіледі. Әуе кеңістігіне қойылған елеулі шектеулерге байланысты белсенді әскери іс-қимыл тоқтап, жағдай толық қалпына келгенше Таяу Шығыс елдеріне сапарлаудан бас тартуға кеңес береміз, - деді министрлік өкілі.

    Еске салсақ, бұдан бұрын Таяу Шығыстан қанша қазақстандық елге оралғанын жазған едік. 

    Тегтер:
    Қазақстан және Таяу Шығыс Эвакуация ҚР СІМ Таяу Шығыстағы ахуал
    Айжан Серікжанқызы
    Айжан Серікжанқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар
    Референдум