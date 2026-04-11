Таяу Шығыстағы ахуал: Франция мерейтойлық әскери парадты өткізбейтін болды
АСТАНА. KAZINFORM — Францияда Таяу Шығыстағы жағдайға байланысты Әскери-теңіз күштерінің 400 жылдығына арналған парад өтпейтін болды, деп хабарлайды ТАСС.
Франция билігі Марсель қаласында жоспарланған Әскери-теңіз күштерінің 400 жылдығына арналған теңіз парадын өткізуден бас тартты. Бұл туралы BFMTV телеарнасы елдің Қарулы күштер министрлігіне сілтеме жасап хабарлады.
— Әскери-теңіз күштерінің қазіргі операциялық міндеттері мен олардың басымдығын ескере отырып, штаб бастығы 8 мамырға жоспарланған Марсель портындағы флот мүмкіндіктерін көрсету шарасын өткізбеу туралы шешім қабылдады, — деді ведомствоның ресми өкілі Оливия Пенишу.
Оның айтуынша, көптеген әскери кемелер, соның ішінде «Шарль де Голль» авиациялық тасығышы, Израильдің Ливандағы әскери операциясы мен АҚШ пен Израильдің Иранға қарсы соғысына байланысты тапсырмаларды орындап жатыр.
