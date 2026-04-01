Таяу Шығыстағы қақтығыс салдарынан Еуроодақ елдерінде газ бағасы 70% өсті
АСТАНА. KAZINFORM — Еуропалық Одақтың энергетика жөніндегі комиссары Дан Йоргенсен Таяу Шығыс дағдарысы кезінде Еуропалық Одақтағы газ бағасы 70%, мұнай бағасы 60% қымбаттағанын айтты, деп хабарлайды БЕЛТА.
— Таяу Шығыста қақтығыс басталғалы Еуропалық Одақта газ бағасы 70%-ға, мұнай — 60%-ға өсті. Қаржылық тұрғыдан алғанда, 40 күндік қақтығыс Еуропалық Одақты энергия импортына қосымша 14 миллиард еуро жұмсауға мәжбүр етті, — деді Дан Йоргенсен.
