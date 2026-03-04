Таяу Шығыстағы қақтығыстан Қазақстанға қандай тәуекелдер бар – Жұманғарин пікірі
АСТАНА. KAZINFORM — Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин Таяу Шығыстағы қақтығыстың елімізге қандай әсері болуы мүмкін екенін айтты.
– Ресей мен Украина арасындағы қақтығыс біраз уақыттан бері жүріп жатыр. Логистика қақтығысты ескере отырып қалыптастырылды. Ал Парсы шығанағына келер болсақ, бұл бағыттағы логистика біз үшін басым болған емес. Парсы шығанағындағы порттарды, мәселен, Бендер-Аббас портын, өте сирек пайдаландық. Иә, жөнелтілімдер болды. Бірақ олар қазіргі таңда шешуші рөл атқаратындай көлемде емес. Өйткені ол жаққа жетудің өзі қиын. Бұл инфрақұрылымның жай-күйіне байланысты, транзит жолы да ұзақ. Арақашықтық қысқа көрінгенімен, екі елдің аумағы арқылы өту қажет және тағы басқа мәселелер бар. Сондықтан логистикаға айтарлықтай әсер етеді деп ойламаймын, – деді вице-премьер Мәжілістің жалпы отырысынан кейін.
Оның пайымынша, мұнай бағасының құбылмалылығы аясында теңге бағамының өзгеруі негізгі тәуекел болуы ықтимал.
– Мұнай бағасының ауытқуы, әрине, валюта бағамына және бағам айырмасына әсер етеді. Сондықтан бағамның құбылмалылығы - жақсы нәрсе емес, – деді Серік Жұманғарин.
Вице-премьер қақтығыстың теңге бағамына ықтимал әсерін Үкімет пен Ұлттық банк бірлесіп қарастыратынын атап өтті.
– Егер мұнай бағасы өссе, әдетте теңге нығаяды, құлдырамайды. Мәселе теңгенің нығаюы немесе әлсіреуінде емес. Мәселе құбылмалылықта. Құбылмалылық әрдайым алаңдаушылық тудырады. Бізге тұрақтылық қажет, – деді ол.
