Таяу Шығыстағы жағдай Азиада-2026 ойындарының қауіпсіздігіне әсер етуі мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM — Азия Олимпиадалық кеңесінің (АОК) президенті шейх Джоан бин Хамад Әл Тани Таяу Шығыстағы қазіргі жағдайға және оның спортшылар мен спорттық жарыстарға ықпалына қатысты мәлімдеме жасады.
2026 жылғы 19 қыркүйек пен 4 қазан аралығында Жапонияда ХХ мерейтойлық жазғы Азия ойындары өтеді деп жоспарланған. Алайда осы ірі құрлықтық спорттық дода басталардан жарты жыл бұрын Таяу Шығыста жаңа әскери қақтығыс өршіп, бұл жанжал қақтығыс аймағындағы елдердің спортшыларының өмірі мен денсаулығына қауіп төндіріп қана қоймай, кешенді спорт жарыстарын өткізу қауіпсіздігіне де қосымша тәуекелдер туғызды.
Жуырда Айти–Нагоя қаласында 2026 жылғы Азия ойындарын үйлестіру комитетінің кезекті отырысы өтті. Оның қорытындысы бойынша Азия Олимпиадалық кеңесінің президенті шейх Джоан бин Хамад Әл Тани маңызды мәлімдеме жасады. Оның айтуынша, қазіргі уақытта Азиада-2026 ойындарын кейінге қалдыру немесе мүлде өткізбеу мәселесі қарастырылып жатқан жоқ. Дегенмен қатысушылардың қауіпсіздігіне қатер төнген жағдайда түрлі балама нұсқалар талқылануы мүмкін.
— Азия Олимпиадалық кеңесі ұлттық олимпиадалық комитеттермен және 2026 жылғы алдағы ойындарды ұйымдастыру комитеттерімен тығыз байланыста жұмыс істеп жатыр. Осындай белгісіздік кезеңінде біз тыныштықтың сақталуына, қауіпсіздіктің қамтамасыз етілуіне және өңірде тұрақтылықтың тез арада қалпына келуіне үміттенеміз. Диалог пен бейбіт тұрғындарды қорғау басты басымдық болып қалуы тиіс. Біздің негізгі міндетіміз — азиялық олимпиадалық қозғалыстың, әсіресе спортшыларымыздың қауіпсіздігі мен әл-ауқатын қамтамасыз ету. Азия Олимпиадалық кеңесі қазіргі жағдайды мұқият әрі жауапкершілікпен бақылап отыр. Кеңес бірлікке негізделген ұйым, ал дәл қазір бұл бірлік бұрынғыдан да маңызды. Өңірде тұрақтылық жақын арада қалпына келеді деп сенеміз, — делінген Әл Танидің мәлімдемесінде.
Сонымен қатар ол қалыптасқан жағдайдан зардап шеккен отбасылар мен қауымдастықтарға қолдау білдіріп, Таяу Шығыстағы қазіргі қақтығыс азиялық олимпиадалық қозғалысты қатты алаңдатып отырғанын атап өтті. Оның айтуынша, бұл жағдай спортшылар мен жергілікті қауымдастықтарға теріс әсер етті.
28 ақпанда Израиль Иранға соққы жасады. Сол күні АҚШ президенті Дональд Трамп Иранға қарсы ауқымды әскери операция басталғанын жариялады. Бұған жауап ретінде Тегеран Таяу Шығыстағы америкалық әскери базаларға және Израиль аумағына шабуыл жасады. Өңірдегі қақтығыс әуе қатынасының айтарлықтай бұзылуына әкелді.
Ал 2 наурыз күні Халықаралық паралимпиада комитеті (IPC) Таяу Шығыстағы зымыран соққыларының 2026 жылы Италияда өтетін қысқы Паралимпиада ойындарын өткізу мүмкіндігіне ықпалы туралы мәлімдеме жасаған болатын.