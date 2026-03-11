    13:49, 11 Наурыз 2026 | GMT +5

    Таяу Шығыстан 9517 қазақстандық оралды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанның мемлекеттік органдары мен дипломатиялық өкілдіктерінің қолдауымен Таяу Шығыс өңірінен Қазақстанға 9517 қазақстандық қайтарылды. Бұл туралы СІМ баспасөз қызметі хабарлады. 

    Фото: ҚР СІМ

    Қазіргі уақытта Біріккен Араб Әмірліктерінен, Қатардан және Сауд Арабиясы Корольдігінен азаматтарды эвакуациялау жұмысы жалғасып жатыр.

    Сонымен қатар Сыртқы істер министрлігі Бахрейн, Израиль, Иордания, Иран, Кувейт, Ливан және Оман елдерінен эвакуациялық іс-шараларды аяқтап қалды.

    Өңірдегі Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктері жергілікті жерде іс-қимылдарды үйлестіруді жалғастырып, отандастарымызбен тұрақты байланыста және қажетті қолдау көрсетіп жатыр. 

    Айта кетелік алдағы күндері Таяу Шығыстан қанша адам елге жеткізілетінін жазған едік

    Назым Бөлесова
