    15:37, 11 Наурыз 2026 | GMT +5

    Таяу Шығыстан қазақстандықтарды қайтару үшін 21 репатриациялық рейс орындалды

    АСТАНА. KAZINFORM – Таяу Шығыстан 3500 адам қайтарылды. 

    Air Astana
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Air Astana компаниялар тобы 10 наурызда Air Astana/FlyArystan әуе компанияларының жолаушыларын Маскаттан (Оман) Алматыға қайтару үшін 2 репатриациялық рейс орындады.

    Әуе компаниясы жолаушыларға Дубайдан Маскатқа тегін трансфер қамтамасыз етті.

    Тағы бір рейс Сыртқы істер министрлігімен бірлесіп Жиддадан Атырауға ұйымдастырылды.

    Наурыздың 3 мен 10 аралығында компаниялар тобы Медина, Жидда және Маскаттан 21 репатриациялық рейс (топтың 8 рейсі және СІМ-мен бірлесіп 13 рейс) орындап, Қазақстанға 3500 жолаушыны қайтарды. 

    Еске салсақ Таяу Шығыстан 9517 қазақстандық оралған еді

    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
