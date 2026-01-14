Тайландта құрылыс краны пойызға құлады: қаза тапқандар бар
АСТАНА. KAZINFORM — Тайландтың солтүстік-шығысында құрылыс краны құлап, жолаушылар пойызы рельстен шығып кетті. Соңғы мәліметтер бойынша, кем дегенде 22 адам қаза тауып, шамамен 80 адам жарақат алды, деп хабарлайды BBC.
Апат Бангкоктан солтүстік-шығысқа қарай 230 км жердегі Сихио ауданында болды.
Құрылыс краны жоғары жылдамдықты теміржол желісіндегі құрылыс жұмыстары кезінде пойызға құлады. Сол кезде бортта 195 жолаушы болған.
Зақымдалған вагондардан мәйіттерді шығару қиынға соқты.
Тайландтың құрылыс алаңдарындағы өлімге әкелетін апаттар сирек емес, бұл көбінесе стандарттар мен ережелердің сақталмауына байланысты.
Өткен жылы Бангкокта жер сілкінісінен кейін көпқабатты құрылыс алаңы құлап, 100-ден астам адам қаза тапты, бұл саладағы ұзақ уақытқа созылған мәселелерге назар аудартты.
Бұған дейін Тайландта 30 қабатты мұнара құлап, Қытай мемлекеттік компаниясына айып тағылған еді.
Сондай-ақ Тайландта Пхукет маңындағы Андаман теңізінде демалыс қайығы мен балық аулайтын кеме соқтығысып, 20-дан астам турист, оның ішінде сегіз қазақстандық жарақат алған болатын.