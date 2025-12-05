KZ
    19:15, 05 Желтоқсан 2025

    Таза Қазақстан: Ақтауда 7 мыңнан астам ағаш егілді

    АҚТАУ. KAZINFORM — Ақтау қаласында жыл басынан бері «Таза Қазақстан» экологиялық акциясы шеңберінде 7 мыңнан астам ағаш егілді.

    ағаш егу
    Фото: Ақтау қаласының әкімдігі

    - Маңғыстаудың климаттық жағдайына жақсы бейімделген үйеңкі, шынар, акация, айланд, бал шегіртке, туя, арша және қайың секілді ағаш түрлері егілді, - деді қала әкімі Әбілқайыр Байпақов тұрғындармен есептік кездесуінде.

    Күзгі маусымының өзінде 2 мыңнан астам биікті 4,4 жарым метрлік ағаш егілген.

    полигон, заңсыз қоқыс үйіндісі
    Фото: Ақтау қаласының әкімдігі

    Сондай-ақ спутниктік түсірілім арқылы заңсыз төгілген ірі қоқыс қалдықтарының 17 нүктесі анықталып, демеушілердің қолдауы есебінен толық тазартылды.

    қоқыс жәшігі
    Фото: Ақтау қаласы әкімдігі

    Қоқыс жинау алаңдарына заманауи 1,1 текше метр 500 дана мырышталған еуро қоқыс жәшігін сатып алу жоспарланып отыр.

    Жалпы Ақтау қаласында Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен жүзеге асқан «Таза Қазақстан» республикалық акциясы аясында биыл 25
    іс-шара өткізілді. 

    Бұған дейін хабарлағанымыздай, Ақтау қаласының 12 көшесіндегі қиылысқа кедергісіз бұрылу жолақтары қосылды.

    «Таза Қазақстан» экологиялық акциясы Ағаш отырғызу Экология Қоқыс «Таза Қазақстан» акциясы Ақтау
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
